راغب علامة على ركح مسرح قرطاج : سهرة ناجحة فنيا وجماهيريا

Dimanche 04 Août 2019



وات

- عاد "السوبر ستار" راغب علامة إلى مهرجان قرطاج الدولي في دورته الخامسة والخمسين بأغان جديدة وبشوق كبير للجمهور التونسي الذي لطالما كان حاضرا في حفلات راغب بأعداد غفيرة.غصت مدارج المسرح الروماني بقرطاج بالجمهور وكانت الطوابير طويلة أمام مدخل المسرح منذ ساعات مبكرة بعد ظهر السبت قبل عرض راغب علامة الذي صعد على الركح على الساعة العاشرة ليلا متألقا كعادته في لباس أنيق.وطلب الفنان اللبناني من جمهوره الوقوف دقيقة صمت ترحما على روح فقيد تونس رئيس الجمهورية الراحل محمد الباجي القائد السبسي الذي توفي يوم 25 جويلية.وأشار راغب علامة إلى أن الرئيس الراحل كان دائما ما يشجعه ويسانده للحضور في المهرجانات التونسية.وأعرب راغب بالمناسبة عن حبه لتونس وأهل تونس قائلا انه دائما ما يقضي معهم "أجمل أوقات حياته".على غرار كل حفلاته التي يحييها في تونس كان راغب في مستوى انتظارات محبيه وقدم باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة كذلك التي لازال الجمهور يحفظها عن ظهر قلب : "تركني لحالي"، " أنا اسمي حبيبك"، "أنت الحب الكبير" "نسيني الدنيا"، والعديد من الأغاني الأخرى رددها الجمهور وصدح بكلماتها بصوت عال مع الفنان النجم.ويَعرفُ راغب علامة جيدا الجمهور التونسي بصفة عامة وجمهور قرطاج بصفة خاصة وذوقه الفني وطبيعة التعامل معه فحاول من خلال هذه السهرة المراوحة بين تقديم أغانيه الأكثر شهرة منذ التسعينات وصولا إلى أخر إصداراته الموسيقية التي أشعلت موقع اليوتوب وحصدت ملايين المشاهدات والتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي.وأهدى راغب أغنيته بعنوان "أنت الحب الكبير" لكل التونسيين الذين يتابعون حفله على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يكن بقدرتهم الحضور بسبب نفاذ التذاكر.وكان من بين الحاضرين في سهرة راغب وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي الذي واكب الحفل رفقة عائلته حتى نهاية السهرة.لمدة ساعتين متتاليتين دون توقف قدم السوبر ستار أداء موسيقيا مبهرا يعكس خامة صوته المميزة واجتهاده الواضح في اختيار أغان بسيطة الكلمات ومميزة اللحن طيلة مسيرته الفنية التي فاقت ثلاثة عقود.ثراء الرصيد الموسيقي الفني لراغب علامة ونجاح أغلب ألبوماته وأغانيه الفردية والكليبات، وذكاء هذا الفنان وحسن اختياره لفقرات الحفل الموسيقي، جعلت الجمهور متابعا وافيا للعرض حتى نهايته فرقص وغنى وصفق طويلا لنجمه المفضل.وأعرب الكثير من الحاضرين عن إعجابهم الشديد بنجم السهرة ملاحظين أن راغب لم يتراجع أداؤه سواء من حيث الغناء أو الحركة على الركح وتفاعله الكبير مع الجمهور مشرين الى ان التقدم في السن لم ينل من بريق السوبر ستار شيئا فقد ملأ أرجاء المسرح بحركية وخفة وتفاعل مع الجمهور بشكل كبير كعادته وأسعده فكان في مستوى الانتظارات وتطلعات جمهور متنوع من فئات عمرية مختلفة من يافعين وشباب وكهول لكل منهم قصة مع أغاني الحب والرومانسية والرقة.راغب علامة هو سفير السلام والنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة لعام 2013.كما كان عضوا في لجنة تحكيم برنامج "أراب أيدول" بين عامي 2012 و2013 وبرنامج "إكس فاكتور" سنة 2015.كانت بداياته الفنية عام 1980 وأطلق أول ألبوم له بعنوان "بكرة بيبرم دولابك" ثم أصدر العديد من الألبومات "توأم روحي" و"سهروني الليل" و"طبليه" و"بعشقك" وغيرها.وتم اختيار راغب علامة ضمن أفضل مائة شخصية عربية مشهورة من قبل "فوربس الشرق الأوسط".