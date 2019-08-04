هيئة الانتخابات تتلقى مطلبا جديدا ليرتفع عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية إلى 12 مترشحا

Dimanche 04 Août 2019



وات

- قدم الناطق الرسمي باسم حزب التكتل الشعبي من أجل تونس المنصف الوحيشي، صباح اليوم الأحد، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية، ليرتفع بذلك عدد الترشحات منذ انطلاق مرحلة قبول المطالب في 2 أوت الجاري، إلى 12 ترشحا.وقال الوحيشي إنه قدم ترشحه بغاية ممارسة حقه الدستوري تكريسا لمبدأ التعددية، مشيرا إلى أن حزبه، ذي المرجعية القومية، يسعى إلى تطبيق برنامجه لإرساء العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين وتعريب الإدارة والتعليم.كما قال إن برنامجه يهدف إلى خفض سن التقاعد إلى سن ال55 عاما وتجريم الاستعمار والحصول على تعويضات من فرنسا والاعتذار عن حقبة الاستعمار وإلغاء المهنة من بطاقة التعريف بغاية إلغاء التمييز في التعامل بين الموطنين.وتلقت هيئة الانتخابات خلال اليوم الأول من فتح باب الترشحات يوم 2 أوت الجاري عشرة مطالب لمترشحين وهم كل من منجي الرحوي القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، ومحمد عبو أمين عام حزب التيار الديمقراطي، ونبيل القروي مؤسس حزب قلب تونس، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، ولطفي المرايحي أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، الى جانب مستقلين غير معروفين بتجربتهم السياسية وهم منير الجميعي (ناشط بالمجتمع المدني)، ونضال كريم (خبير قانوني)، وحمدي علية (مستقل)، وفتحي كريمي (عون أمن) ونزار الشوك (ينتمي إلى سلك القضاء).وفي اليوم الثاني 3 أوت الجاري، لم تتلق الهيئة سوى مطلب وحيد لرئيس حزب، بيتنا تونس فتحي الورفلي.وارتفع عدد المطالب في اليوم الثالث، 4 أوت الجاري، الى 12 مطلبا بترشح الناطق باسم حزب التكتل الشعبي من أجل تونس المنصف الوحيشي.ومن المقرر أن يتقدم منتصف نهار اليوم رئيس حزب البديل مهدي جمعة بملف ترشحه، وفق ما أكده مكتبه الإعلامي.