عماد الخميري: مجلس شورى النهضة يبقي على اجتماع دورته الاستثنائية حول ملف الرئاسية، مفتوحا إلى يوم الثلاثاء المقبل

Samedi 03 Août 2019
وات - قرّر مجلس شورى حركة النهضة، مساء يوم السبت، "الإبقاء على اجتماع دورته الاستثنائية مفتوحا إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل"، وهو اجتماع انطلق يوم السبت بالحمامات، وتركّز على مسألة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة، عماد الخميري، في تصريح لـ(وات)، إن المجلس "سيجتمع مجددا الثلاثاء المقبل 6 أوت الجاري، لإجازة أحد الخيارين اللذين تم التداول فيهما خلال اجتماع السبت، وهما، إما تقديم مرشح من داخل الحركة لخوض غمار الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمقررة منتصف الشهر المقبل، أو دعم مرشح لهذه الانتخابات من خارج الحركة"، حسب تعبيره.
وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، قال في وقت سابق، السبت ، "إن الحركة لن تكون محايدة" في الانتخابات الرئاسية القادمة، لأنها، إما ستقوم باختيار مرشحها للاستحقاق الرئاسي من داخلها، أو ستدعم شخصية من خارجها.
وقد أعلنت الحركة في وقت سابق أنها ستعقد صباح غد الأحد لقاء صحفيا بمقرها المركزي بالعاصمة حول مسألة الرئاسية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد شرعت منذ يوم الجمعة 2 أوت في قبول الترشحات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وبلغ عدد المترشحين الى حدود السادسة من مساء السبت، 11 مترشحا .
وتنتهي فترة تقديم الترشحات يوم 9 أوت الجاري.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة، عماد الخميري، في تصريح لـ(وات)، إن المجلس "سيجتمع مجددا الثلاثاء المقبل 6 أوت الجاري، لإجازة أحد الخيارين اللذين تم التداول فيهما خلال اجتماع السبت، وهما، إما تقديم مرشح من داخل الحركة لخوض غمار الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمقررة منتصف الشهر المقبل، أو دعم مرشح لهذه الانتخابات من خارج الحركة"، حسب تعبيره.
وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، قال في وقت سابق، السبت ، "إن الحركة لن تكون محايدة" في الانتخابات الرئاسية القادمة، لأنها، إما ستقوم باختيار مرشحها للاستحقاق الرئاسي من داخلها، أو ستدعم شخصية من خارجها.
وقد أعلنت الحركة في وقت سابق أنها ستعقد صباح غد الأحد لقاء صحفيا بمقرها المركزي بالعاصمة حول مسألة الرئاسية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد شرعت منذ يوم الجمعة 2 أوت في قبول الترشحات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وبلغ عدد المترشحين الى حدود السادسة من مساء السبت، 11 مترشحا .
وتنتهي فترة تقديم الترشحات يوم 9 أوت الجاري.
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Par:bensa94 (France )
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