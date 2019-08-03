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الترجي الرياضي يفوز وديا على ابها السعودي 2-0

Samedi 03 Août 2019

Samedi 03 Août 2019
وات - فاز الترجي الرياضي التونسي على ابها السعودي 2-0 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم السبت بملعب المنزه في اطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وسجل الجزائري بلال بن ساحة الهدف الاول لفريق الاحمر والاصفر من ركلة جزاء في الدقيقة 37 قبل ان يضيف المهاجم هيثم الجويني الهدف الثاني في الدقيقة 89.
وكان الترجي الرياضي فاز يوم الخميس على النهضة السعودي 5-0 ويذكر ان فريق الاحمر والاصفر يستهل بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لمسوم 2019-2020 في تطاوين بملاقاة الاتحاد المحلي.


  
  
     
  
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