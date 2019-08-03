الترجي الرياضي يفوز وديا على ابها السعودي 2-0

Samedi 03 Août 2019
وات - فاز الترجي الرياضي التونسي على ابها السعودي 2-0 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم السبت بملعب المنزه في اطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.
وسجل الجزائري بلال بن ساحة الهدف الاول لفريق الاحمر والاصفر من ركلة جزاء في الدقيقة 37 قبل ان يضيف المهاجم هيثم الجويني الهدف الثاني في الدقيقة 89.
وكان الترجي الرياضي فاز يوم الخميس على النهضة السعودي 5-0 ويذكر ان فريق الاحمر والاصفر يستهل بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لمسوم 2019-2020 في تطاوين بملاقاة الاتحاد المحلي.
وسجل الجزائري بلال بن ساحة الهدف الاول لفريق الاحمر والاصفر من ركلة جزاء في الدقيقة 37 قبل ان يضيف المهاجم هيثم الجويني الهدف الثاني في الدقيقة 89.
وكان الترجي الرياضي فاز يوم الخميس على النهضة السعودي 5-0 ويذكر ان فريق الاحمر والاصفر يستهل بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لمسوم 2019-2020 في تطاوين بملاقاة الاتحاد المحلي.
En continu
- Hier 23:00 ورطة النهضة في الانتخابات الرئاسية
- Hier 21:51 علي العريض يطرح سيناريوهات النهضة للرئاسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:05
|19:26
|16:14
|12:32
|05:26
|03:46
|
29°
|28°
|% 32
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|28°-24
|35°-23
|39°-26
|42°-28
|45°-29
Follow @babnet_Tunisie
( 83 581) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 73 282) كلات بعضها ..
( 65 375) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 64 946) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 707) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 617) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 49 678) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 563) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 542) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 677) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 541) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 304) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 992) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 44 569) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 44 474) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 43 041) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 42 790) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 41 994) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 975) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 970) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:bensa94 (France )
Sur: رفيق عبد السلام: المكتب التنفيذي حسم أمره نحو مرشح من خارج الحركة