المهدية: انطلاق تظاهرة ''غو مهدية'' للنشاط السياحي والرياضي في نسخته الأولى

Samedi 03 Août 2019



وات

- انطلقت اليوم السبت، النسخة الأولى من تظاهرة "غو مهدية" للنشاط السياحي والرياضي بالمعبر المائي وكامل مساحة المشروع السياحي المندمج "سبخة بن غياضة".وأوضح رامي قاسم مدير الدورة أن الأنشطة تشتمل على سباق في التجذيف وجولة على السفن الخفيفة علاوة على سباق للزوارق الشراعية و"الكاياك" والسباحة الحرة مع مسابقة يشارك فيها 200 شاب لرياضة الحواجز على مسافة 3 كلم تضم عوائق مائية وصناعية مختلفة، مضيفا أن الدورة الأولى، التي انتظمت ببادرة من الغرفة الفتية الاقتصادية بالمهدية بمشاركة عدد من الجمعيات بالمنطقة، تقدم للزائرين حصص تذوق للأطعمة المهدوية التقلدية.وتشفع التظاهرة، وفق المتحدث، بسلسلة بشرية وإطلاق للقناديل الطائرة المضيئة بهدف جلب اهتمام المستثمرين والمهتمين بمشروع سبخة بن غياضة الذي لطالما علّق عليه أهالي الجهة آمالا كبيرة لدفع التنمية والتشغيل بالمهدية.ويشارك في تنظيم الدورة الأولى، التي تدور ليوم واحد، جمعية ديناميكية التأملات الاقتصادية وجمعية أصالة للسياحة والثقافة والتراث بالمهدية وجمعية سليم للأطفال المتوحدين بالجهة علاوة على جمعية العدو بالمهدية والنادي الرياضي البحري درغوث.ويساهم في تنظيم الأنشطة كل من جمعية دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمهدية والهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي ونادي أولمبيك مكنين للرياضة بدعم من مندوبيات الشباب والرياضة والسياحة والمرأة.ويأمل المنظمون إلى التسريع في عمليات الاستثمار في الموقع خاصة بعد تأسيس شركة ذات مساهمة عمومية لإدارة مشروع سبخة بن غياضة بٍرأس مال قدره 6ر1 مليون دينار وقرار رئيس الحكومة، خلال زيارة أداها إلى الجهة في شهر جوان 2019، إحداث رصيف بالمنطقة لاستقبال الرحلات السياحية.وتعاني المهدية، التي تقبع على الساحل الشرقي بالوسط التونسي، من بطء في التنمية وغياب الاستثمار بأنواعه مع عمق ريفي كبير تقل فيه الفرص والخدمات ممّا يجعل من مشروع سبخة بن غياضة بارقة أمل ينتظرها الجميع.