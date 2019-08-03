المهدية: انطلاق تظاهرة ''غو مهدية'' للنشاط السياحي والرياضي في نسخته الأولى

Samedi 03 Août 2019
وات - انطلقت اليوم السبت، النسخة الأولى من تظاهرة "غو مهدية" للنشاط السياحي والرياضي بالمعبر المائي وكامل مساحة المشروع السياحي المندمج "سبخة بن غياضة".
وأوضح رامي قاسم مدير الدورة أن الأنشطة تشتمل على سباق في التجذيف وجولة على السفن الخفيفة علاوة على سباق للزوارق الشراعية و"الكاياك" والسباحة الحرة مع مسابقة يشارك فيها 200 شاب لرياضة الحواجز على مسافة 3 كلم تضم عوائق مائية وصناعية مختلفة، مضيفا أن الدورة الأولى، التي انتظمت ببادرة من الغرفة الفتية الاقتصادية بالمهدية بمشاركة عدد من الجمعيات بالمنطقة، تقدم للزائرين حصص تذوق للأطعمة المهدوية التقلدية.
وتشفع التظاهرة، وفق المتحدث، بسلسلة بشرية وإطلاق للقناديل الطائرة المضيئة بهدف جلب اهتمام المستثمرين والمهتمين بمشروع سبخة بن غياضة الذي لطالما علّق عليه أهالي الجهة آمالا كبيرة لدفع التنمية والتشغيل بالمهدية.
ويشارك في تنظيم الدورة الأولى، التي تدور ليوم واحد، جمعية ديناميكية التأملات الاقتصادية وجمعية أصالة للسياحة والثقافة والتراث بالمهدية وجمعية سليم للأطفال المتوحدين بالجهة علاوة على جمعية العدو بالمهدية والنادي الرياضي البحري درغوث.
ويساهم في تنظيم الأنشطة كل من جمعية دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمهدية والهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي ونادي أولمبيك مكنين للرياضة بدعم من مندوبيات الشباب والرياضة والسياحة والمرأة.
ويأمل المنظمون إلى التسريع في عمليات الاستثمار في الموقع خاصة بعد تأسيس شركة ذات مساهمة عمومية لإدارة مشروع سبخة بن غياضة بٍرأس مال قدره 6ر1 مليون دينار وقرار رئيس الحكومة، خلال زيارة أداها إلى الجهة في شهر جوان 2019، إحداث رصيف بالمنطقة لاستقبال الرحلات السياحية.
وتعاني المهدية، التي تقبع على الساحل الشرقي بالوسط التونسي، من بطء في التنمية وغياب الاستثمار بأنواعه مع عمق ريفي كبير تقل فيه الفرص والخدمات ممّا يجعل من مشروع سبخة بن غياضة بارقة أمل ينتظرها الجميع.
وأوضح رامي قاسم مدير الدورة أن الأنشطة تشتمل على سباق في التجذيف وجولة على السفن الخفيفة علاوة على سباق للزوارق الشراعية و"الكاياك" والسباحة الحرة مع مسابقة يشارك فيها 200 شاب لرياضة الحواجز على مسافة 3 كلم تضم عوائق مائية وصناعية مختلفة، مضيفا أن الدورة الأولى، التي انتظمت ببادرة من الغرفة الفتية الاقتصادية بالمهدية بمشاركة عدد من الجمعيات بالمنطقة، تقدم للزائرين حصص تذوق للأطعمة المهدوية التقلدية.
وتشفع التظاهرة، وفق المتحدث، بسلسلة بشرية وإطلاق للقناديل الطائرة المضيئة بهدف جلب اهتمام المستثمرين والمهتمين بمشروع سبخة بن غياضة الذي لطالما علّق عليه أهالي الجهة آمالا كبيرة لدفع التنمية والتشغيل بالمهدية.
ويشارك في تنظيم الدورة الأولى، التي تدور ليوم واحد، جمعية ديناميكية التأملات الاقتصادية وجمعية أصالة للسياحة والثقافة والتراث بالمهدية وجمعية سليم للأطفال المتوحدين بالجهة علاوة على جمعية العدو بالمهدية والنادي الرياضي البحري درغوث.
ويساهم في تنظيم الأنشطة كل من جمعية دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمهدية والهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي ونادي أولمبيك مكنين للرياضة بدعم من مندوبيات الشباب والرياضة والسياحة والمرأة.
ويأمل المنظمون إلى التسريع في عمليات الاستثمار في الموقع خاصة بعد تأسيس شركة ذات مساهمة عمومية لإدارة مشروع سبخة بن غياضة بٍرأس مال قدره 6ر1 مليون دينار وقرار رئيس الحكومة، خلال زيارة أداها إلى الجهة في شهر جوان 2019، إحداث رصيف بالمنطقة لاستقبال الرحلات السياحية.
وتعاني المهدية، التي تقبع على الساحل الشرقي بالوسط التونسي، من بطء في التنمية وغياب الاستثمار بأنواعه مع عمق ريفي كبير تقل فيه الفرص والخدمات ممّا يجعل من مشروع سبخة بن غياضة بارقة أمل ينتظرها الجميع.
En continu
- Hier 23:26 لتونس ، ربٌّ يحميها...
- Hier 21:01 قتلى في إطلاق نار داخل متجر بتكساس الأمريكية
- Hier 19:59 قفصة / القضاء على عنصرين إرهابيين مسلحين
- Hier 18:27 عبد اللطيف المكي، أو كعب أشيل...
- Hier 16:34 هل يكون مصطفي بن جعفر العصفور النادر؟؟
- Hier 12:55 وفاة طبيعية لحاج تونسي من ولاية نابل
- Hier 12:46 لرئيس القادم نهضاوي ، أو لا يكون!!!
- Hier 12:29 وزارة الداخلية ترد على تصريحات نبيل القروي
- Hier 10:54 الصًبع ، الحبر الأزرق و مستقبل الوطن
- Hier 10:49 Lettre ouverte au président du Parti Ennahda
- Hier 10:40 نصيحتي للنهضة و شطر النصيحة ليك !
- Hier 10:35 اتصالات تونس ترد على منظمة ''أنا يقظ''
- Hier 10:32 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 23:00 ورطة النهضة في الانتخابات الرئاسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:04
|19:25
|16:14
|12:32
|05:27
|03:47
|
28°
|27°
|% 34
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
3.17 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|27°-26
|35°-23
|39°-26
|42°-28
|45°-29
Follow @babnet_Tunisie
( 83 657) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 73 378) كلات بعضها ..
( 65 398) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 64 989) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 712) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 651) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 50 308) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 49 679) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 592) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 546) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 681) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 545) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 313) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 993) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 44 599) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 43 110) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 42 822) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 41 996) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 975) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 971) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:bensa94 (France )
Sur: رفيق عبد السلام: المكتب التنفيذي حسم أمره نحو مرشح من خارج الحركة