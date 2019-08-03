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تونس تنظم الدورة الاولى ''لأيّام قرطاج للخزف الفني'' من 31 اوت الى 8 سبتمبر 2019 بمدينة الثقافة

Samedi 03 Août 2019

Samedi 03 Août 2019
وات - تننتظم الدورة الأولى من تظاهرة "أيّام قرطاج للخزف الفني" من 31 أوت الى 8 سبتمبر 2019 بمدنية الثقافة، لتكون بذلك فرصة للتعريف بقطاع صناعة الخزف العريق في تونس، حسب ما بينه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ، السبت.
وافاد المصدر ذاته، أنّ جلسة عمل انعقدت، امس الجمعة، بإشراف وزير الشؤون الثقافية، محمد زين العابدين، وحضرها مسؤولون قطاعيون من منظمة الاعراف بحثت آليات انجاح هذه التظاهرة .

واضاف الاتحاد ان الجلسة درست، الخطوط العريضة لبرنامج الدورة التأسيسية لـ"أيام قرطاج للخزف الفني"، وآليات متابعة نسق الاستعدادات التقنية واللوجستية للتظاهرة بالإضافة الى عرض الرؤية الفنيّة لحفلي الافتتاح والاختتام الذي سيقام على ركح مسرح قرطاج الاثري ويتضمن عرضا للأزياء.

وحضر الجلسة، كل من محمد الحشيشة، مدير المركز الوطني للخزف ومدير الدورة الأولى لهذه التظاهرة وصالح عمامو، رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية ومشاركة وسام بن عمر، رئيس الغرفة الوطنية للخياطة الرفيعة وفن الموضة التقليدية وعدد من أعضاء الهيئة التنظيمية للتظاهرة.

  
  
     
  
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