Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Bakeni  

النجم الساحلي - تجديد عقود المساكني وبن عزيزة وبوغطاس

Samedi 03 Août 2019

Samedi 03 Août 2019
وات - اعلن النجم الساحلي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" اليوم السبت عن تجديد عقود كل من إيهاب المساكني لمدة موسم واحد أي لغاية 30 جوان 2021 وكذلك صدام بن عزيزة وزياد بوغطاس لمدة موسم واحد أي لغاية 30 جوان 2022 ويذكر ان فريق جوهرة الساحل يحل ضيفا في الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على الوافد الجديد هلال الشابة.


  
  
     
  
cadre-efc975f3ccda49bd712612a2e764f74a-2019-08-03 19:09:14






0 de 0 commentaires pour l'article 186871



En continu

السبت 03 أوت 2019 | 2 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:05 19:26 16:14 12:32 05:26 03:46
31°
 30° % 33 :الرطــوبة
تونــس 26°
3.6 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
30°-2636°-2339°-2641°-2844°-29
  • Avoirs en devises
    16286,6

  • (2 août)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,19661 DT        1$ =2,88108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 août)   963,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564859488|186871 342|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires