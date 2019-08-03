النجم الساحلي - تجديد عقود المساكني وبن عزيزة وبوغطاس

Samedi 03 Août 2019
وات - اعلن النجم الساحلي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" اليوم السبت عن تجديد عقود كل من إيهاب المساكني لمدة موسم واحد أي لغاية 30 جوان 2021 وكذلك صدام بن عزيزة وزياد بوغطاس لمدة موسم واحد أي لغاية 30 جوان 2022 ويذكر ان فريق جوهرة الساحل يحل ضيفا في الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على الوافد الجديد هلال الشابة.
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Par:bensa94 (France )
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