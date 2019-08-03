بن عروس : اطلاق اسم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي على احد الشوارع الرئيسية بمدينة مقرين

Samedi 03 Août 2019



وات

- قرّر المجلس البلدي لبلدية مقرين (الضاحية الجنوبية للعاصمة) إطلاق اسم الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي على احد الشوارع الرئيسية في المدينة وذلك تخليدا لذكراه واعترافا بما قدمه من جليل الخدمات للوطن على راس عديد المواقع القيادية التي تبوّأها طيلة مسيرته والتي انتهت برئاسته للجمهورية التي امتدت من 2014 الى 2019 وذلك وفق ماصرح به اليوم السبت رئيس البلدية صفوان الفاسي لمراسل "وات" بالجهة.وأضاف رئيس المجلس البلدي أن هذا القرار الذي اتّخذ باجمإع الأعضاء جاء على اثر انعقاد المجلس البلدي بتاريخ 31 جويلية 2019 وتم بموجبه اطلاق اسم الرئيس السابق على الشارع الذي يمثّل امتدادا لشارع الجمهورية ويتقاطع مع شارع الحبيب بورقيبة في المدينة .