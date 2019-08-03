تونس تحتضن، موفى سبتمبر، ملتقى حول مناهضة المعايير الاجتماعية المؤصلة للعنف القائم على النوع الاجتماعي

Samedi 03 Août 2019
وات - تحتضن تونس موفى سبتمبر القادم ملتقى حول مناهضة المعايير الاجتماعية التي تؤصل العنف القائم على النوع الاجتماعي بمشاركة مجموعات ومبادرات ومنظمات نسوية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ببادرة من المنظمة العالمية "أوكسفام".
ويهدف الملتقى، حسب ما اكدته اوكسفام على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، الى خلق مساحة مشتركة للناشطين في مجال مناهضة العنف ضد المراة لتبادل الاستراتيجيات ومناقشة التحديات وخلق فرص للتضامن والمساهمة في التأثير في قضايا العنف بكافة منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
واعتبرت اوكسفام "أن اللقاء سيوفر منصة للتعلم ومشاركة المعرفة حول تنظيم استراتيجيات تتعلق بحملات الضغط والمناصرة لتغيير المفاهيم والاعراف الاجتماعية السائدة حول المعايير الاجتماعية المغذية والمبررة للعنف ضدّ النساء والفتيات و المجموعات والافراد من ذوي الميول والهويات الجنسية والجندرية غير النمطية.
ويهدف الملتقى، حسب ما اكدته اوكسفام على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، الى خلق مساحة مشتركة للناشطين في مجال مناهضة العنف ضد المراة لتبادل الاستراتيجيات ومناقشة التحديات وخلق فرص للتضامن والمساهمة في التأثير في قضايا العنف بكافة منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
واعتبرت اوكسفام "أن اللقاء سيوفر منصة للتعلم ومشاركة المعرفة حول تنظيم استراتيجيات تتعلق بحملات الضغط والمناصرة لتغيير المفاهيم والاعراف الاجتماعية السائدة حول المعايير الاجتماعية المغذية والمبررة للعنف ضدّ النساء والفتيات و المجموعات والافراد من ذوي الميول والهويات الجنسية والجندرية غير النمطية.
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Par:karimyousef (France )
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