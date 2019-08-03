منوبة: توجيه 14 تنبيها كتابيا من أجل تدارك نقائص قائمات مترشحة و04 تنابيه من اجل تغيير رموز متشابهة في دائرة منوبة

Samedi 03 Août 2019



وات

- وجّهت الهيئة الفرعية المستقلّة للانتخابات بالدائرة الانتخابية منوبة 14 تنبيها كتابيا إلى رؤساء وممثلي عدد من القائمات التي أودعت ملفات ترشّح للانتخابات التشريعية وسجّلت بها بعد عمليّة البتّ فيها إخلالات أو نواقص يمكن تداركها ولا تحرمها من خوض المنافسة يوم 06 اكتوبر القادم حسب تصريح المنسق الجهوي للهيئة حسني السحباني لمراسلة (وات) بالجهة صبيحة اليوم السبت.وأشار أنه إضافة الى التنابيه المذكورة والتي تمت دعوة اصحابها لتصحيح وتدارك الاخلالات المسجّلة بقائماتهم في اقرب الاجال فقد وجهت الهيئة بعد التدقيق في التسميات و الرموز 04 تنابيه كتابية لممثلي قائمات حزبية وائتلافية لحل إشكال تشابه رموزهم مع قائمات أخرى وتغييره.وكانت الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة قد باشرت يوم 30 جويلية 2019 عمليّة البتّ في ملفات ترشح 61 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية منها 31 قائمة مستقلة و26 قائمة حزبية و04 ائتلافية سيعلن عن القائمات المرفوضة منها والمقبولة أوّليا يوم الثلاثاء القادم الموافق ل 6 أوت2019 .