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وفاة طبيعية لحاج تونسي من ولاية نابل

Samedi 03 Août 2019

Samedi 03 Août 2019
وات - أعلنت بعثة شؤون حجاج تونس، عن وفاة حاج تونسي من ولاية نابل من مواليد سنة 1943.

وأوضحت وزارة الشؤون الدينية، في بلاغ لها اليوم السبت، أن حالة الوفاة طبيعية، وتمت أثناء آداء الحاج الراحل لصلاة الصبح في المسجد، وكان مصحوبا بزوجته.


وتقدم كافة أفراد البعثة بخالص التعزية والمواساة إلى عائلة الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويرزق عائلته الصبر والسلوان.

وكانت أول رحلة للحجيج التونسيين نحو البقاع المقدسة، انطلقت يوم 23 جويلية الفارط من مطار الحجيج بتونس، نحو مطار المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)، على أن تغادر آخر رحلة نحو مطار جدة السعودي غدا الأحد 4 أوت.
يشار الى أن عدد الحجيج التونسيين لموسم 2019 بلغ 10982 حاجا تم اختيارهم من بين 236662 مترشحا ، ويبلغ عمر أكبر الحجاج سنا 93 سنة وأصغرهم 24 سنة، وتمثل نسبة الإناث من بينهم 52 بالمائة.

  
  
     
  
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