مناظرات تلفزيونية بين المترشحين للانتخابات الرئاسية (مؤسسة التلفزة التونسية)

Vendredi 02 Août 2019



وات

- أفادت مؤسسة التلفزة التونسية، اليوم الجمعة، بأنها ستخوض لأول مرة تجربة المناظرات التلفزيونية بين المترشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك خلال الأيام الأولى لحملة الرئاسية السابقة لأوانها، المقرر إجراؤها يوم 15 سبتمبر المقبل.وأوضحت المؤسسة في بلاغ إعلامي أنها ستخصص حصة مباشرة عنوانها "الطريق إلى قرطاج"، ستبث خلال الفترة المترواحة بين 2 و7 سبتمبر المقبل، حيث سيجري استدعاء كل المترشحين للاستحقاق الرئاسي للتناظر حول برامجهم الانتخابية.وأضافت أنها "ستحافظ، من خلال شبكة برامجها للانتخابات الرئاسية والتشريعية، على طبيعتها كمرفق عمومي لكل التونسيين الحق الكامل فيه ناخبين ومرشحين، بغية المساهمة في التنشئة على الديمقراطية التعددية والمواطنة الفعلية".من جهة أخرى، ذكرت مؤسسة التلفزة التونسية أنها انطلقت منذ يوم الخميس غرة أوت في بث ملفات تفسيرية أسبوعية ستتواصل إلى غاية يوم 3 أكتوبر القادم، يتم بواسطتها تبسيط كل المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالانتخابات، بحضور خبراء في المجال.وستقوم المؤسسة أيضا بتسجيل مساحات التعبير الحر التي دأبت على تسجيلها لكل المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية.يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شرعت اليوم الجمعة في قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والتي ستتواصل إلى غاية التاسع من هذا الشهر.ووفق الروزنامة التي وضعتها الهيئة، ستدور الحملة الانتخابية للسباق الرئاسي خلال الفترة المترواحة بين 2 و13 سبتمبر المقبل.