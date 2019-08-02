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وزارة الصحة: جملة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية أريانة

Vendredi 02 Août 2019

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية أريانة المنعقد بمقر وزارة الصحة يوم الجمعة 02 أوت 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالجهة :

- تأهيل قسم طب الإستعجالي بالمستشفى الجهوي محمود الماطري وتوفير الإعتمادات الإضافية اللازمة لإنجاز المشروع.


- إستكمال أشغال صيانة مركزية تكييف الهواء بقاعة العمليات لقسم التوليد بالمستشفى الجهوي محمود الماطري وتوفير الإعتمادات الإضافية اللازمة.

- تهيئة وتوسعة أقسام الأشعة والمخبر والصيدلية بمستشفى محمود الماطري خلال سنة 2020.

- التسريع في إنجاز قسم إستعجالي جديد بمستشفى عبد الرحمان مامي.

- التعهد بإنجاز قاعة بيضاء بمستشفى عبد الرحمان مامي في إطار تهيئة وإحداث قاعات بيضاء لتحضير الأدوية.

- التعهد بإنجاز المخطط المديري الخاص بمستشفى عبد الرحمان مامي على المستوى الجهوي في أقرب الآجال.

- التسريع في إنجاز سياج لمستشفى عبد الرحمان مامي.

- توفير الإعتمادات الخاصة لتسيير مركز تصفية الدم بالمستشفى المحلي بالتضامن.

- تعبيد وتهيئة الطرقات بالمستشفى المحلي بالتضامن.

- تدعيم الخط الأول (المستشفى المحلي بالتضامن ومراكز الصحة الأساسية) بالتجهيزات الخاصة بأقسام الإستعجالي والعيادات الخارجية والمخابر واقتناء آلات التعقيم للمراكز المذكورة وآلة colonoscope لفائدة المستشفى المحلي بالتضامن.

- بناء مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي وتوفير الإعتمادات الضرورية.

- تدعيم المراكز الوسيطة بالجهة بعيادات طب الإختصاص.

- التعهد بالإنطلاق في إستغلال المراكز الوسيطة بالنخيلات وجعفر في أقرب الآجال.

- إقتناء وتركيز كرسي أسنان بمركز الصحة الأساسية بالمنيهلة خلال سنة 2020.

- دعم البرنامج الجهوي للتكوين المستمر.

- إقرار ولاية أريانة كجهة انتداب عوضا عن جهة نقل.

- تدعيم الجهة بالموارد البشرية.

  
  
     
  
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