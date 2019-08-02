وزارة الصحة: جملة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية أريانة

Vendredi 02 Août 2019



باب نات

- تأهيل قسم طب الإستعجالي بالمستشفى الجهوي محمود الماطري وتوفير الإعتمادات الإضافية اللازمة لإنجاز المشروع.- إستكمال أشغال صيانة مركزية تكييف الهواء بقاعة العمليات لقسم التوليد بالمستشفى الجهوي محمود الماطري وتوفير الإعتمادات الإضافية اللازمة.- تهيئة وتوسعة أقسام الأشعة والمخبر والصيدلية بمستشفى محمود الماطري خلال سنة 2020.- التسريع في إنجاز قسم إستعجالي جديد بمستشفى عبد الرحمان مامي.- التعهد بإنجاز قاعة بيضاء بمستشفى عبد الرحمان مامي في إطار تهيئة وإحداث قاعات بيضاء لتحضير الأدوية.- التعهد بإنجاز المخطط المديري الخاص بمستشفى عبد الرحمان مامي على المستوى الجهوي في أقرب الآجال.- التسريع في إنجاز سياج لمستشفى عبد الرحمان مامي.- توفير الإعتمادات الخاصة لتسيير مركز تصفية الدم بالمستشفى المحلي بالتضامن.- تعبيد وتهيئة الطرقات بالمستشفى المحلي بالتضامن.- تدعيم الخط الأول (المستشفى المحلي بالتضامن ومراكز الصحة الأساسية) بالتجهيزات الخاصة بأقسام الإستعجالي والعيادات الخارجية والمخابر واقتناء آلات التعقيم للمراكز المذكورة وآلة colonoscope لفائدة المستشفى المحلي بالتضامن.- بناء مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي وتوفير الإعتمادات الضرورية.- تدعيم المراكز الوسيطة بالجهة بعيادات طب الإختصاص.- التعهد بالإنطلاق في إستغلال المراكز الوسيطة بالنخيلات وجعفر في أقرب الآجال.- إقتناء وتركيز كرسي أسنان بمركز الصحة الأساسية بالمنيهلة خلال سنة 2020.- دعم البرنامج الجهوي للتكوين المستمر.- إقرار ولاية أريانة كجهة انتداب عوضا عن جهة نقل.- تدعيم الجهة بالموارد البشرية.