وزارة الصحة: جملة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية أريانة

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية أريانة المنعقد بمقر وزارة الصحة يوم الجمعة 02 أوت 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالجهة :
- تأهيل قسم طب الإستعجالي بالمستشفى الجهوي محمود الماطري وتوفير الإعتمادات الإضافية اللازمة لإنجاز المشروع.
- إستكمال أشغال صيانة مركزية تكييف الهواء بقاعة العمليات لقسم التوليد بالمستشفى الجهوي محمود الماطري وتوفير الإعتمادات الإضافية اللازمة.
- تهيئة وتوسعة أقسام الأشعة والمخبر والصيدلية بمستشفى محمود الماطري خلال سنة 2020.
- التسريع في إنجاز قسم إستعجالي جديد بمستشفى عبد الرحمان مامي.
- التعهد بإنجاز قاعة بيضاء بمستشفى عبد الرحمان مامي في إطار تهيئة وإحداث قاعات بيضاء لتحضير الأدوية.
- التعهد بإنجاز المخطط المديري الخاص بمستشفى عبد الرحمان مامي على المستوى الجهوي في أقرب الآجال.
- التسريع في إنجاز سياج لمستشفى عبد الرحمان مامي.
- توفير الإعتمادات الخاصة لتسيير مركز تصفية الدم بالمستشفى المحلي بالتضامن.
- تعبيد وتهيئة الطرقات بالمستشفى المحلي بالتضامن.
- تدعيم الخط الأول (المستشفى المحلي بالتضامن ومراكز الصحة الأساسية) بالتجهيزات الخاصة بأقسام الإستعجالي والعيادات الخارجية والمخابر واقتناء آلات التعقيم للمراكز المذكورة وآلة colonoscope لفائدة المستشفى المحلي بالتضامن.
- بناء مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي وتوفير الإعتمادات الضرورية.
- تدعيم المراكز الوسيطة بالجهة بعيادات طب الإختصاص.
- التعهد بالإنطلاق في إستغلال المراكز الوسيطة بالنخيلات وجعفر في أقرب الآجال.
- إقتناء وتركيز كرسي أسنان بمركز الصحة الأساسية بالمنيهلة خلال سنة 2020.
- دعم البرنامج الجهوي للتكوين المستمر.
- إقرار ولاية أريانة كجهة انتداب عوضا عن جهة نقل.
- تدعيم الجهة بالموارد البشرية.
- تأهيل قسم طب الإستعجالي بالمستشفى الجهوي محمود الماطري وتوفير الإعتمادات الإضافية اللازمة لإنجاز المشروع.
- إستكمال أشغال صيانة مركزية تكييف الهواء بقاعة العمليات لقسم التوليد بالمستشفى الجهوي محمود الماطري وتوفير الإعتمادات الإضافية اللازمة.
- تهيئة وتوسعة أقسام الأشعة والمخبر والصيدلية بمستشفى محمود الماطري خلال سنة 2020.
- التسريع في إنجاز قسم إستعجالي جديد بمستشفى عبد الرحمان مامي.
- التعهد بإنجاز قاعة بيضاء بمستشفى عبد الرحمان مامي في إطار تهيئة وإحداث قاعات بيضاء لتحضير الأدوية.
- التعهد بإنجاز المخطط المديري الخاص بمستشفى عبد الرحمان مامي على المستوى الجهوي في أقرب الآجال.
- التسريع في إنجاز سياج لمستشفى عبد الرحمان مامي.
- توفير الإعتمادات الخاصة لتسيير مركز تصفية الدم بالمستشفى المحلي بالتضامن.
- تعبيد وتهيئة الطرقات بالمستشفى المحلي بالتضامن.
- تدعيم الخط الأول (المستشفى المحلي بالتضامن ومراكز الصحة الأساسية) بالتجهيزات الخاصة بأقسام الإستعجالي والعيادات الخارجية والمخابر واقتناء آلات التعقيم للمراكز المذكورة وآلة colonoscope لفائدة المستشفى المحلي بالتضامن.
- بناء مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي وتوفير الإعتمادات الضرورية.
- تدعيم المراكز الوسيطة بالجهة بعيادات طب الإختصاص.
- التعهد بالإنطلاق في إستغلال المراكز الوسيطة بالنخيلات وجعفر في أقرب الآجال.
- إقتناء وتركيز كرسي أسنان بمركز الصحة الأساسية بالمنيهلة خلال سنة 2020.
- دعم البرنامج الجهوي للتكوين المستمر.
- إقرار ولاية أريانة كجهة انتداب عوضا عن جهة نقل.
- تدعيم الجهة بالموارد البشرية.
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Par:Zeitounien (Tunisia )
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