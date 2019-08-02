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الكاف: السيطرة على ثلاث حرائق وإنقاذ أكثر من 40 ألف متر مكعّب من الحطب من النيران

Vendredi 02 Août 2019

Vendredi 02 Août 2019
وات - تمكّنت الوحدات العاملة بإدارة الغابات بالكاف بالتعاون مع الحماية المدنية من السيطرة على ثلاث حرائق اندلعت بجبال ورغى في معتمديتي ساقية سيدي يوسف والطويرف وذلك بعد ثلاثة أيام من المجهودات المبذولة للسيطرة عليها وفق ما أفاد به اليوم رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف عمر الفرشيشي مراسل (وات) بالجهة.

وأوضح الفرشيشي أن هذه الحرائق اندلعت بجبل" بوربيح" في الطويرف أين تم إتلاف هكتار ونصف من الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء وكذلك هكتار ونصف بجبل "الكوشة "في ساقية سيدي يوسف ومساحات شاسعة لم يقع بعد تحديدها بجبل الخروبة في ساقية سيدي يوسف.


وأشار في هذا السياق إلى أنه تم إنقاذ أكثر من 40 ألف متر مكعّب من الحطب المعدّ للبيع من الاحتراق وذلك بعد صراع كبير ومضن مع النار على حد قوله، مضيفا أن سبب هذه الحرائق لا يزال مجهولا.

  
  
     
  
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