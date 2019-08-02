بن عروس: تخصيص 4 نقاط منظمة لبيع اضاحي العيد بالميزان

Vendredi 02 Août 2019
وات - ارتفع عدد النقاط المنظمة والمراقبة لبيع أضاحي العيد بالميزان في ولاية بن عروس إلى أربع ، بعد ان كانت هذه النقاط تتراوح طيلة السنوات الماضية بين نقطتين وثلاث نقاط وهو ماسيسمح للمواطنين من مختلف مناطق الجهة من فضاءات أكثر قربا لشراء الاضاحي، وفق ما ذكره صابر الحميدي كاهية مدير بالإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس ، لمراسل /وات/ بالجهة اليوم الجمعة.
وأضاف أنّه تمّ التنسيق بين مصالح الولاية وكل من الإدارات الجهوية للتجارة والفلاحةبالجهة لضبط هذه النقاط وتجهيزها وتهيئتها وتزويدها بالماء الصالح للشرب حتى يتمكن الفلاحون ومربو المواشي الباحثين عن فضاءات مجهزة من أماكن معلومة ومراقبة لبيع خرفانهم بالميزان .
وتتوزع النقاط المنظمة على كل من شارع الهادي نويرة برادس ومفترق شارع البرهان بالمروج 5 قبالة مركز الامن الوطني وفي نعسان على مستوى الطريق الوطنية حذو مدرسة نعسان 2 وفي جهة المحمدية في البطحاء المقابلة للمعتمدية .
وقد ضبطت وزارة التجارة أسعار البيع بالنسبة للاضاحي هذه السنة بهذه النقاط بين 12 دينارا للخرفان التي لايتجاوز وزنها 40 كغ و11 دينارا و500 مي للخرفان التي يتجاوز وزنها الاربعين كيلوغراما .
يذكر انه تبعا للمعطيات المستمدة من مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة ببن عروس فإن المتوفرات الجملية من اضاحي العيد لسنة 2019 بحسب جرد للقطيع المتوفّر لدى مربّي الجهة يتوزع على 4200 رأس علوش و3800 رأس بركوس و900 رأس جدي وتبقى الجهة وجهة جلب لعديد الباعة والمستثمرين في قطاع المواشي من عديد جهات الجمهورية .
وأضاف أنّه تمّ التنسيق بين مصالح الولاية وكل من الإدارات الجهوية للتجارة والفلاحةبالجهة لضبط هذه النقاط وتجهيزها وتهيئتها وتزويدها بالماء الصالح للشرب حتى يتمكن الفلاحون ومربو المواشي الباحثين عن فضاءات مجهزة من أماكن معلومة ومراقبة لبيع خرفانهم بالميزان .
وتتوزع النقاط المنظمة على كل من شارع الهادي نويرة برادس ومفترق شارع البرهان بالمروج 5 قبالة مركز الامن الوطني وفي نعسان على مستوى الطريق الوطنية حذو مدرسة نعسان 2 وفي جهة المحمدية في البطحاء المقابلة للمعتمدية .
وقد ضبطت وزارة التجارة أسعار البيع بالنسبة للاضاحي هذه السنة بهذه النقاط بين 12 دينارا للخرفان التي لايتجاوز وزنها 40 كغ و11 دينارا و500 مي للخرفان التي يتجاوز وزنها الاربعين كيلوغراما .
يذكر انه تبعا للمعطيات المستمدة من مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة ببن عروس فإن المتوفرات الجملية من اضاحي العيد لسنة 2019 بحسب جرد للقطيع المتوفّر لدى مربّي الجهة يتوزع على 4200 رأس علوش و3800 رأس بركوس و900 رأس جدي وتبقى الجهة وجهة جلب لعديد الباعة والمستثمرين في قطاع المواشي من عديد جهات الجمهورية .
En continu
- Hier 23:00 ورطة النهضة في الانتخابات الرئاسية
- Hier 21:51 علي العريض يطرح سيناريوهات النهضة للرئاسية
- Hier 17:47 تونس تتوقع صابة زيتون واعدة تتجاوز المعدلات
- Hier 12:39 كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي.!!!
- Hier 11:59 نزيهة رجيبة : العماري وامثاله يزيفون الوعي
- Hier 11:28 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 10:21 قل لي اي شعب انت ، اقول لك من سيحكمك !؟
- Hier 10:12 عبير موسي تودع مطلب ترشحها للرئاسية
- Hier 10:11 منجي الرحوي يودع مطلب ترشحه للرئاسية
- Hier 10:07 محمد عبو يودع مطلب ترشحه للرئاسية
- Hier 10:01 لطفي المرايحي يودع مطلب ترشحه للرئاسية
- Hier 09:57 نبيل القروي يترشح للرئاسية
- Hier 09:49 تواصل موجات الحرارة اليوم الجمعة
- Hier 09:13 هل أخطأ الطبوبي ؟
- Hier 02:04 ترشّح الزبيدي..الإمارات على الخط !
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:05
|19:26
|16:14
|12:32
|05:26
|03:46
|
29°
|29°
|% 66
|:الرطــوبة
|تونــس
|28°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|29°-28
|36°-24
|37°-24
|39°-26
|41°-28
Follow @babnet_Tunisie
( 83 200) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 72 832) كلات بعضها ..
( 65 253) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 64 699) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 692) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 395) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 49 665) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 47 694) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 495) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 646) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 530) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 292) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 968) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 44 417) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 42 804) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 42 497) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 41 985) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 959) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 957) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 38 985) البيان الفضيحة..
Par:Zeitounien (Tunisia )
Sur:الاسلام السياسي اصل الداء