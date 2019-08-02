بن عروس: تخصيص 4 نقاط منظمة لبيع اضاحي العيد بالميزان

Vendredi 02 Août 2019



وات

- ارتفع عدد النقاط المنظمة والمراقبة لبيع أضاحي العيد بالميزان في ولاية بن عروس إلى أربع ، بعد ان كانت هذه النقاط تتراوح طيلة السنوات الماضية بين نقطتين وثلاث نقاط وهو ماسيسمح للمواطنين من مختلف مناطق الجهة من فضاءات أكثر قربا لشراء الاضاحي، وفق ما ذكره صابر الحميدي كاهية مدير بالإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس ، لمراسل /وات/ بالجهة اليوم الجمعة.وأضاف أنّه تمّ التنسيق بين مصالح الولاية وكل من الإدارات الجهوية للتجارة والفلاحةبالجهة لضبط هذه النقاط وتجهيزها وتهيئتها وتزويدها بالماء الصالح للشرب حتى يتمكن الفلاحون ومربو المواشي الباحثين عن فضاءات مجهزة من أماكن معلومة ومراقبة لبيع خرفانهم بالميزان .وتتوزع النقاط المنظمة على كل من شارع الهادي نويرة برادس ومفترق شارع البرهان بالمروج 5 قبالة مركز الامن الوطني وفي نعسان على مستوى الطريق الوطنية حذو مدرسة نعسان 2 وفي جهة المحمدية في البطحاء المقابلة للمعتمدية .وقد ضبطت وزارة التجارة أسعار البيع بالنسبة للاضاحي هذه السنة بهذه النقاط بين 12 دينارا للخرفان التي لايتجاوز وزنها 40 كغ و11 دينارا و500 مي للخرفان التي يتجاوز وزنها الاربعين كيلوغراما .يذكر انه تبعا للمعطيات المستمدة من مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة ببن عروس فإن المتوفرات الجملية من اضاحي العيد لسنة 2019 بحسب جرد للقطيع المتوفّر لدى مربّي الجهة يتوزع على 4200 رأس علوش و3800 رأس بركوس و900 رأس جدي وتبقى الجهة وجهة جلب لعديد الباعة والمستثمرين في قطاع المواشي من عديد جهات الجمهورية .