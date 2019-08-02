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وزير النقل: وزارة النقل استجابت الى 90 بالمائة من طلبات النفاذ الى المعلومة سنة 2018

Vendredi 02 Août 2019

Vendredi 02 Août 2019
وات - كشف وزير النقل، هشام بن أحمد، الجمعة، أنّ الوزارة تلقت سنة 2018، زهاء 92 مطلبا للنفاذ الى المعلومة استجابت لقرابة 90 بالمائة منها في وقت عززت فيه إدراتها لهذا الملف من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة النفاذ الى المعلومة.

وأكد بن احمد، خلال يوم تحسيسي، حضره رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة، عماد الحزقي، أنّ قطاع النقل انخرط في الخطة الثانية من شراكة الحوكمة المفتوحة والتي تهدف الى إنجاز بوابة للبيانات المفتوحة بقطاع النقل تضم 125 بيانات مفتوحة تخص 27 هيكلا تابعا لقطاع النقل.
واضاف ان وزارة النقل انخرطت ، كذلك ، في خطة العمل الوطنية الثالثة لشراكة الحوكمة المفتوحة التي ترتكز على تعزيز فتح البيانات العمومية وإعلام المسافرين في مجال النقل البري بتصميم وارساء قاعدة بيانات موحدة لمحطات النقل البري على المستوى الوطني ونشرها بشكل مفتوح.


  
  
     
  
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