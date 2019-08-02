الأزهر العكرمي ساخرا من حافظ : ليس الفتى من يقول كان أبي انما الفتى من يقول ها أنا ذا

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - سخر الجمعة 2 أوت، الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف السياسي الأزهر العكرمي من نجل الرئيس الراحل حافظ قائد السبسي على خلفية تدوينته المطولة حول تصريحات رئيس الحكومة.
وقال العكرمي خلال استضافته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك أف أم "خونا حافظ ملّي فارقتو يظهرلي قرا برشا كتب بالعربي وبرشا قصائد شعر" وأضاف قائلا " ما عهدته بهذه اللغة" في إشارة إلى ان هناك من يك له.
وتابع العكرمي متحدّثا عن حافظ قائلا "ليس الفتى من يقول كان أبي انما الفتى من يقول ها أنا ذا".
وقال العكرمي خلال استضافته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك أف أم "خونا حافظ ملّي فارقتو يظهرلي قرا برشا كتب بالعربي وبرشا قصائد شعر" وأضاف قائلا " ما عهدته بهذه اللغة" في إشارة إلى ان هناك من يك له.
وتابع العكرمي متحدّثا عن حافظ قائلا "ليس الفتى من يقول كان أبي انما الفتى من يقول ها أنا ذا".
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Par:cartaginois2011 ( )
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