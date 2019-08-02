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رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش

Vendredi 02 Août 2019

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الجمعة 02 أوت 2019 بقصر قرطاج، على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش.

وبعد الترحّم على روح الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، توجّه رئيس الجمهورية بالتحيّة والشكر لأفراد قواتنا المسلحة المرابطين على الحدود وفي المرتفعات وأعالي البحار وفي الثكنات ومواقع الإنتاج الحيويّة، على ما يبذلونه من مجهودات استثنائية وتضحيات ذودًا عن الوطن ودفاعًا عن سيادته، مشددا على مزيد التحلّي باليقظة ورفع درجة الجاهزية في مواجهة أي تهديدات داخليّة أو خارجيّة.


كما استعرض الاجتماع وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تقييما للأوضاع الأمنيّة والعسكريّة المحليّة والإقليمية، ومستجدات التعاون العسكري مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

  
  
     
  
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