رئيس الجمهورية المؤقت يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر

Vendredi 02 Août 2019



وات

- قرّر رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر، التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد، ابتداء من يوم 4 أوت الجاري وإلى غاية 2 سبتمبر 2019.وكان رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، مدد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر، ابتداء من 5 جويلية 2019 إلى غاية 3 أوت الجاري.يُذكر أن التمديد في حالة الطوارئ بقي متواصلا منذ 24 نوفمبر 2015 بكامل تراب الجمهورية، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، واستُشهد فيها 13 أمنيا وأصيب فيها 16 آخرين.