رئيس الجمهورية المؤقت يقرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر

Vendredi 02 Août 2019
وات - قرّر رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر، التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد، ابتداء من يوم 4 أوت الجاري وإلى غاية 2 سبتمبر 2019.
وكان رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، مدد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر، ابتداء من 5 جويلية 2019 إلى غاية 3 أوت الجاري.
يُذكر أن التمديد في حالة الطوارئ بقي متواصلا منذ 24 نوفمبر 2015 بكامل تراب الجمهورية، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، واستُشهد فيها 13 أمنيا وأصيب فيها 16 آخرين.
وكان رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، مدد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر، ابتداء من 5 جويلية 2019 إلى غاية 3 أوت الجاري.
يُذكر أن التمديد في حالة الطوارئ بقي متواصلا منذ 24 نوفمبر 2015 بكامل تراب الجمهورية، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، واستُشهد فيها 13 أمنيا وأصيب فيها 16 آخرين.
En continu
- 09:13 هل أخطأ الطبوبي ؟
- Hier 21:18 محمد الفاضل محفوظ يُقرر الاستقالة من الحكومة
- Hier 21:01 زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب وسط تشيلي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:06
|19:27
|16:14
|12:33
|05:25
|03:45
|
41°
|41°
|% 22
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|41°-26
|37°-25
|37°-24
|39°-26
|41°-27
Follow @babnet_Tunisie
( 83 027) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 72 626) كلات بعضها ..
( 65 172) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 64 596) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 681) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 334) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 49 647) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 47 525) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 475) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 622) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 507) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 290) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 945) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 44 286) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 42 675) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 41 986) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 41 981) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 947) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 947) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 38 985) البيان الفضيحة..
Par:cartaginois2011 ( )
Sur: الصحبي بن فرج : يرحم خليل ... ولو كان موش عماهم ما نعيشو معاهم