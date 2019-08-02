جمعية الزهايمر تونس تقدم ملحقا تدريبيا خاصا بمساعدي رعاية مرضى الزهايمر

Vendredi 02 Août 2019
وات - قدمت جمعية الزهايمر تونس ملحقا تدريبيا خاصا بمساعدي رعاية مرضى الزهايمر يسمح لعائلات المريض الاعتماد عليه والانتفاع بخدماته و يكون ملما بجميع جوانب العناية بهذا المرض، حسب ما بيّنته الجمعية في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".
واكدت انه تم الاتفاق مع مركز مختص في التكوين المهني في المجال الصحي، من أجل انجاز برنامج تدريس يعتمد على البرنامج الفرنسي لتكوين القائمين على رعاية مرضى الزهايمر مع الاخذ بالاعتبار الفوارق بين المجتمع التونسي والفرنسي مع التزام المركز باحترام القواعد الاجتماعية والثقافية والدينية للمجتمع التونسي.
ولفتت الجمعية الى أن رعاية مريض الزهايمر لا تقتصر على الجانب البدني بل تتطلب مهارات في ادارة الحياة اليومية وايجاد حلول للمشاكل الجديدة التي تطرأ كل يوم وتزداد خطورة بتقدم المرض.
وذكرت الجمعية أنه قبل القيام بالدورة التدريبية فانها ستجري استبيانا للتعرف على احتياجات مقدمي الرعاية في المواد التكوينية.
وقد بلغ عدد مرضى الزهايمر في تونس في سنة 2018 لدى الفئة العمرية فوق 65 سنة حوالي 60 ألف حالة، مسجلة بذلك ارتفاعا بحوالي الضعف منذ سنة 2012.
يذكر أن الجمعية تأسست في 13 مارس 2006 وهي منظمة غير ربحية تعنى بشؤون مرضى الزهايمر.
واكدت انه تم الاتفاق مع مركز مختص في التكوين المهني في المجال الصحي، من أجل انجاز برنامج تدريس يعتمد على البرنامج الفرنسي لتكوين القائمين على رعاية مرضى الزهايمر مع الاخذ بالاعتبار الفوارق بين المجتمع التونسي والفرنسي مع التزام المركز باحترام القواعد الاجتماعية والثقافية والدينية للمجتمع التونسي.
ولفتت الجمعية الى أن رعاية مريض الزهايمر لا تقتصر على الجانب البدني بل تتطلب مهارات في ادارة الحياة اليومية وايجاد حلول للمشاكل الجديدة التي تطرأ كل يوم وتزداد خطورة بتقدم المرض.
وذكرت الجمعية أنه قبل القيام بالدورة التدريبية فانها ستجري استبيانا للتعرف على احتياجات مقدمي الرعاية في المواد التكوينية.
وقد بلغ عدد مرضى الزهايمر في تونس في سنة 2018 لدى الفئة العمرية فوق 65 سنة حوالي 60 ألف حالة، مسجلة بذلك ارتفاعا بحوالي الضعف منذ سنة 2012.
يذكر أن الجمعية تأسست في 13 مارس 2006 وهي منظمة غير ربحية تعنى بشؤون مرضى الزهايمر.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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