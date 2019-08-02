المهدية:عرض ''تراثولوجيا'' يفتتح النسخة الدولية الأولى من مهرجان سيدي الناصر بالسواسي

Vendredi 02 Août 2019
وات - افتتحت النسخة الدولية الأولى والدورة 37 من مهرجان سيدي الناصر بالسواسي من ولاية المهدية، مساء الخميس، بعرض "تراثولوجيا" الذي تضمن لوحات راقصة تؤرخ لموروث المنطقة وعاداتها وتقاليدها.
ومازجت اللوحات، التي احتضنها الملعب البلدي بالسواسي، بين الفروسية ومهارات ركوب الخيل وصور للحظات الفرح والنخوة والجود التي ورثها الاهالي أبا عن جد.
واراد المنظمون أن تكون سهرة الافتتاح مسرحا للتعبير الجسماني واختزالا للعادات والتقاليد مع نقل روايات الاجداد للأجيال الجديدة.
و تضمنت برمجة الدورة سهرات لفنانين عرب معروفين على غرار إيهاب توفيق و روني فتوش و عرضان للفنانة أمينة فاخت.
ويتابع أهالي السواسي وما جاورها من عمادات سهرة للفنانة صوفية صادق وسهرتين للموسيقى الصوفية من خلال عرضي "التخميرة" و "النوبة".
وتبحث إدارة المهرجان من خلال هذه البرمجة عن الارتقاء بمستوى العروض المقدمة للجماهير مع المحافظة على البصمة الفنية لابناء المنطقة.
ومازجت اللوحات، التي احتضنها الملعب البلدي بالسواسي، بين الفروسية ومهارات ركوب الخيل وصور للحظات الفرح والنخوة والجود التي ورثها الاهالي أبا عن جد.
واراد المنظمون أن تكون سهرة الافتتاح مسرحا للتعبير الجسماني واختزالا للعادات والتقاليد مع نقل روايات الاجداد للأجيال الجديدة.
و تضمنت برمجة الدورة سهرات لفنانين عرب معروفين على غرار إيهاب توفيق و روني فتوش و عرضان للفنانة أمينة فاخت.
ويتابع أهالي السواسي وما جاورها من عمادات سهرة للفنانة صوفية صادق وسهرتين للموسيقى الصوفية من خلال عرضي "التخميرة" و "النوبة".
وتبحث إدارة المهرجان من خلال هذه البرمجة عن الارتقاء بمستوى العروض المقدمة للجماهير مع المحافظة على البصمة الفنية لابناء المنطقة.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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