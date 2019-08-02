اتصالات تونس تتوج اعترافا بجهودها في مجال الرقمنة

Vendredi 02 Août 2019



وات

- توجت مؤسسة اتصالات تونس خلال الندوة الدولية لمستعملي منظومات المعلومات الجغرافية المنعقدة من 8 الى 12 جويلية 2019 بسان دياغو بكليفورنيا بحصولها على جائزة اعترافا بالجهود المبذولة والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة في مجال الرقمنة.وقد أحرزت اتصالات تونس وفق بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة، على الجائزة من خلال المشاريع المنجزة حول منظومات المعلومات الجغرافية التي تستعمل الذكاء الجيوفضائي في أهمة الأنشطة.ويشار إلى ان اتصالات تونس انطلقت منذ سنوات في اعتماد الرقمنة عبر تطوير البنية التحتية من خلال تطوير الألياف البصرية والتدفق العالي والجيل الرابع ووضع تطبيقات جديدة وخدمات رقمية لفائدة الحرفاء والشركاء والمتعاونين في المجال.