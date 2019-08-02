Radio Babnet Tunisie On Air: Sherine - La Ya Habebi  

اتصالات تونس تتوج اعترافا بجهودها في مجال الرقمنة

Vendredi 02 Août 2019

Vendredi 02 Août 2019
وات - توجت مؤسسة اتصالات تونس خلال الندوة الدولية لمستعملي منظومات المعلومات الجغرافية المنعقدة من 8 الى 12 جويلية 2019 بسان دياغو بكليفورنيا بحصولها على جائزة اعترافا بالجهود المبذولة والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة في مجال الرقمنة.

وقد أحرزت اتصالات تونس وفق بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة، على الجائزة من خلال المشاريع المنجزة حول منظومات المعلومات الجغرافية التي تستعمل الذكاء الجيوفضائي في أهمة الأنشطة.


ويشار إلى ان اتصالات تونس انطلقت منذ سنوات في اعتماد الرقمنة عبر تطوير البنية التحتية من خلال تطوير الألياف البصرية والتدفق العالي والجيل الرابع ووضع تطبيقات جديدة وخدمات رقمية لفائدة الحرفاء والشركاء والمتعاونين في المجال.

  
  
     
  
cadre-ce835ff98a16d0723d56af4ce89152fa-2019-08-02 16:09:31






0 de 0 commentaires pour l'article 186807



En continu

الجمعة 02 أوت 2019 |
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:27 16:14 12:33 05:25 03:45
41°
 41° % 26 :الرطــوبة
تونــس 26°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
41°-2637°-2537°-2439°-2641°-27
  • Avoirs en devises
    16233,8

  • (1 août)
  • Jours d'importation
    91
  •              1 € = 3,20862 DT        1$ =2,87634 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 août)   1058,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564761068|186807 482|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires