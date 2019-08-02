منجي الرحوي ومحمد عبو وعبير موسي ونبيل القروي وعدد آخر من المترشحين للإنتخابات الرئاسية يودعون ملفاتهم لدى هيئة الإنتخابات

Vendredi 02 Août 2019



وات

- توافد صباح اليوم الجمعة، عدد من المترشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، المقرر إجراؤها يوم 15 سبتمبر القادم، على مقر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بمنطقة البحيرة بالضاحية الشمالية للعاصمة، لتقديم ترشحاتهم لهذا الإستحقاق الإنتخابي.وقد وصل إلى مقر هيئة الإنتخابات، كل من منجي الرحوي (قيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد) ومحمد عبو (أمين عام حزب التيار الديمقراطي) ولطفي المرايحي (أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري) وعبير موسي (رئيسة الحزب الدستوري الحر) ونبيل القروي (رئيس حزب قلب تونس) ومنير الجميعي (ناشط في المجتمع المدني) ونضال كريم (مختص في القانون) وحمدي علية (مترشح مستقل).وتزامن وصول المترشحين لإيداع ترشحاتهم للإنتخابات الرئاسية مع حضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني للقيام بعمليات الملاحظة والمراقبة.يشار الى أن فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، إنطلقت اليوم الجمعة (من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات)، لتتواصل الى غاية 9 أوت الجاري، بعد أن حددت هيئة الانتخابات 15 سبتمبر تاريخا لهذا الإستحقاق الرئاسي في دورته الأولى داخل تونس، وأيام 13 و14 و15 سبتمبر القادم بالخارج.