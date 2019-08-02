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عبير موسي تودع مطلب ترشحها للرئاسية

Vendredi 02 Août 2019

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - تحولت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة صباح اليوم الجمعة 2 أوت 2019 لإيداع مطلب ترشحها إلى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

ويذكر أن اليوم الجمعة تنطلق فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، لتتواصل الى غاية 9 أوت الجاري.


ووفق رزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الأولى، سيتم الاعلان عن نتائجها الأولية في أجل أقصاه يوم 17 سبتمبر 2019 ، على أن تتولى هيئة الإنتخابات التصريح بالنتائج النهائية إثر انتهاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم 21 أكتوبر 2019 ، أي قبل 3 أيام فقط من انتهاء المدة الرئاسية المؤقتة، والتي حدد الدستور مدتها القصوى ب90 يوما.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 186794

Lazaro  (Tunisia)  |Vendredi 02 Août 2019 à 10h 44m |           
إن أكثر الأعمال الإرهابية استفزازًا هي استبعاد وإهمال المواطنين وإعطاء مزايا غير محدودة للآخرين دون جدوى وبدون ضبط.



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