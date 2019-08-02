لطفي المرايحي يودع مطلب ترشحه للرئاسية

Vendredi 02 Août 2019
باب نات - تحوّل لطفي المرايحي أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري إلى المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة صباح اليوم الجمعة 2 أوت 2019 لإيداع مطلب ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
ويذكر أن اليوم الجمعة تنطلق فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، لتتواصل الى غاية 9 أوت الجاري.
ووفق رزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الأولى، سيتم الاعلان عن نتائجها الأولية في أجل أقصاه يوم 17 سبتمبر 2019 ، على أن تتولى هيئة الإنتخابات التصريح بالنتائج النهائية إثر انتهاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم 21 أكتوبر 2019 ، أي قبل 3 أيام فقط من انتهاء المدة الرئاسية المؤقتة، والتي حدد الدستور مدتها القصوى ب90 يوما.
ويذكر أن اليوم الجمعة تنطلق فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، لتتواصل الى غاية 9 أوت الجاري.
ووفق رزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الأولى، سيتم الاعلان عن نتائجها الأولية في أجل أقصاه يوم 17 سبتمبر 2019 ، على أن تتولى هيئة الإنتخابات التصريح بالنتائج النهائية إثر انتهاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم 21 أكتوبر 2019 ، أي قبل 3 أيام فقط من انتهاء المدة الرئاسية المؤقتة، والتي حدد الدستور مدتها القصوى ب90 يوما.
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Par:lazaro (Tunisia )
Sur: عبير موسي تودع مطلب ترشحها للرئاسية