مباراة ودية: الترجي الرياضي يفوز على النهضة السعودي 5-صفر

Jeudi 01 Août 2019



وات

- فاز الترجي الرياضي التونسي على نادي النهضة السعودي 0/5 في مباراة ودية اقيمت مساء اليوم الخميس بالملعب الاولمبي بالمنزه .سجل للترجي بن غيث و بدران و رائد الفادع وفادي بن شوق في مناسبتين .ويستهل الترجي حملة الدفاع عن لقبه بملاقاة اتحاد تطاوين خارج قواعده لحساب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2019-2020 .ويذكر ان الجولة الاولى مقررة من 23 الى 25 اوت الجاري فيما حدد موعد الجولة الثالثة عشرة (الاخيرة من مرحلة الذهاب) في الفترة المتراوحة بين 27 و29 ديسمبر 2019.