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مباراة ودية: الترجي الرياضي يفوز على النهضة السعودي 5-صفر

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
وات - فاز الترجي الرياضي التونسي على نادي النهضة السعودي 0/5 في مباراة ودية اقيمت مساء اليوم الخميس بالملعب الاولمبي بالمنزه .
سجل للترجي بن غيث و بدران و رائد الفادع وفادي بن شوق في مناسبتين .

ويستهل الترجي حملة الدفاع عن لقبه بملاقاة اتحاد تطاوين خارج قواعده لحساب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2019-2020 .


ويذكر ان الجولة الاولى مقررة من 23 الى 25 اوت الجاري فيما حدد موعد الجولة الثالثة عشرة (الاخيرة من مرحلة الذهاب) في الفترة المتراوحة بين 27 و29 ديسمبر 2019.

  
  
     
  
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