مباراة ودية: الترجي الرياضي يفوز على النهضة السعودي 5-صفر

Jeudi 01 Août 2019
وات - فاز الترجي الرياضي التونسي على نادي النهضة السعودي 0/5 في مباراة ودية اقيمت مساء اليوم الخميس بالملعب الاولمبي بالمنزه .
سجل للترجي بن غيث و بدران و رائد الفادع وفادي بن شوق في مناسبتين .
ويستهل الترجي حملة الدفاع عن لقبه بملاقاة اتحاد تطاوين خارج قواعده لحساب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2019-2020 .
ويذكر ان الجولة الاولى مقررة من 23 الى 25 اوت الجاري فيما حدد موعد الجولة الثالثة عشرة (الاخيرة من مرحلة الذهاب) في الفترة المتراوحة بين 27 و29 ديسمبر 2019.
سجل للترجي بن غيث و بدران و رائد الفادع وفادي بن شوق في مناسبتين .
ويستهل الترجي حملة الدفاع عن لقبه بملاقاة اتحاد تطاوين خارج قواعده لحساب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2019-2020 .
ويذكر ان الجولة الاولى مقررة من 23 الى 25 اوت الجاري فيما حدد موعد الجولة الثالثة عشرة (الاخيرة من مرحلة الذهاب) في الفترة المتراوحة بين 27 و29 ديسمبر 2019.
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Par:lechef ( )
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