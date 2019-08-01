جلسة خاصة بالأمم المتحدة لتأبين الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي

Jeudi 01 Août 2019
باب نات - إنتظمت اليوم الخميس بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك جلسة خاصة لتأبين الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي حضرها الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا.
ووقف ممثلو الدول الأعضاء في الجمعية العامة في مستهل هذه الجلسة دقيقة صمت حدادا على سيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
وقد تولى السفير القائم بالأعمال بالنيابة لبعثة الجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة إلقاء كلمة وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي باسمه و نيابة عنه بعد أن تعذر عليه التحول إلى نيويورك والالتحاق بالموكب نظرا لإلتزام السادة أعضاء الحكومة بفترة الحداد الوطني على الرئيس الراحل ولتزامن هذه الجلسة مع الإجتماع الإستثنائي الذي أشرف عليه صباح اليوم وزير الشؤون الخارجية بمقر الوزراة في إطار الدورة 37 للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية.
وكان هذا الإجتماع قد خصص جلسة خاصة بحضور كافة رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية تكريما لروح الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وما قدمه من تضحيات جسام في مختلف المناصب التي تقلدها صلب الدولة التونسية.
كما أصدر إطارات وأعوان وزارة الشؤون الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، المجتمعون اليوم 01 أوت 2019 في ختام هذا الإجتماع الإستثنائي برئاسة السيد خميس الجهيناوي بيان وفاء وتكريم لسيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أعربوا فيه عن مشاعر العرفان والامتنان للرئيس الباجي قايد السبسي، لما خصّ به الدبلوماسية التونسية من دعم واهتمام، مؤكدين تمسّكهم بثوابت ومبادئ السياسة الخارجية لتونس كما رسّخها الرئيس الراحل.
ووقف ممثلو الدول الأعضاء في الجمعية العامة في مستهل هذه الجلسة دقيقة صمت حدادا على سيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
وقد تولى السفير القائم بالأعمال بالنيابة لبعثة الجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة إلقاء كلمة وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي باسمه و نيابة عنه بعد أن تعذر عليه التحول إلى نيويورك والالتحاق بالموكب نظرا لإلتزام السادة أعضاء الحكومة بفترة الحداد الوطني على الرئيس الراحل ولتزامن هذه الجلسة مع الإجتماع الإستثنائي الذي أشرف عليه صباح اليوم وزير الشؤون الخارجية بمقر الوزراة في إطار الدورة 37 للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية.
وكان هذا الإجتماع قد خصص جلسة خاصة بحضور كافة رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية تكريما لروح الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وما قدمه من تضحيات جسام في مختلف المناصب التي تقلدها صلب الدولة التونسية.
كما أصدر إطارات وأعوان وزارة الشؤون الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، المجتمعون اليوم 01 أوت 2019 في ختام هذا الإجتماع الإستثنائي برئاسة السيد خميس الجهيناوي بيان وفاء وتكريم لسيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أعربوا فيه عن مشاعر العرفان والامتنان للرئيس الباجي قايد السبسي، لما خصّ به الدبلوماسية التونسية من دعم واهتمام، مؤكدين تمسّكهم بثوابت ومبادئ السياسة الخارجية لتونس كما رسّخها الرئيس الراحل.
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Par:lechef ( )
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