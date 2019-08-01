مرصد شاهد يدعو إلى تفادي حدوث فراغ دستوري يوم 24 أكتوبر 2019

Jeudi 01 Août 2019



وات

- دعا مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياته في ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وذلك بتلافي النقائص وإدخال التنقيحات التشريعية الضرورية والكفيلة بإنجاح الاستحقاق الانتخابي تفاديا لحدوث فراغ دستوري يوم 24 أكتوبر 2019.وطالب مرصد شاهد، في بيان له اليوم الخميس، باستقالة الوزراء والموظفين السامين المترشحين للاستحقاقات الانتخابية القادمة، تكريسا لمبدأ حياد الادارة ودور العبادة والمؤسسات التربوي والنأي بها عن التوظيف السياسي والانتخابي.كما دعا كل الفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني والمتداخلين في العملية الانتخابية إلى معاضدة مجهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإنجاح جميع المحطات الانتخابية، مثمنا تفاعل الهيئة السريع وضبطها لرزنامة انتخابية تحترم مقتضيات الدستور.