المنستير: انطلاق برنامج تنشيط الشباب على الشواطئ لفائدة 12 ألف من الشباب

Jeudi 01 Août 2019



وات

- انطلق ظهر اليوم بشاطئ النخيل في المنستير "برنامج تنشيط الشباب على الشواطئ في المنستير" الذي تنفذه المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بالمنستير والإدارة العامة للشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة إلى غاية 6 أوت الجاري لفائدة 12 ألف شاب وفتاة من المصطافين ضمن البرنامج الوطني "السياحة الشبابية -تونس دارنا" وفق ما ذكره لمراسلة (وات) وسام الوسلاتي منسق برنامج تنشيط الشباب على الشواطئ بالمنستير.ويشمل برنامج اليوم الأوّل الذي انطلق بتحيّة العلم ودقيقة صمت ترحما على روح الرئيس الراحل محمّد الباجي قايد السبسي، دورة في كرة السرعة، وساعة رياضة للجميع مع الأيروبيك وزومبا وهي من الفقرات القارات خلال كامل أيام هذا البرنامج إلى جانب التنشيط الإذاعي والتنشيط الرياضي حسب وسام الوسلاتي.وتتواصل الأنشطة غدا الجمعة 2 أوت الجاري مع ألعاب شاطئية ومسابقات، وورشة في الفن التشكيلي بالتعاون مع جمعية الفنون الجميلة بالمنستير، ودورة في رياضة الشارع، في حين يخصص يوم السبت 3 أوت الجاري لدورة في رياضة تنس الشاطئ ، ودورة في رياضة "الفري ستايل".تنظم يوم الأحد 4 أوت الجاري الأدوار النهائية لتنس الشاطئ، وألعاب ومسابقات، وستنظّم يوم الإثنين 5 أوت دورة في كرة الطائرة الشاطئية، ودورة في الكرة الحديدية، ودورة في رياضة "التشوتبال"، ودورة في رياضة الرماية مع رصد غروب الشمس.ويختتم البرنامج يوم الثلاثاء 6 أوت بألعاب شاطئية، وورشات تحسيسية توعوية حول الترشيد في استهلاك الكهرباء واستهلاك الماء، والتحسيس بحماية الشريط الساحلي والثروات البحرية، والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا، والسلامة المرورية، والاسعافات الأولية، والتبليغ عن الفساد، أهمية العناية بالبيئة، برامج التكوين المهني والاختصاصات المتوفر والتعريف بمختلف آليات وبرامج التشغيل.يستهدف هذا البرنامج إتاحة فرصة التّرفيه الهادف للشّباب المصطاف لاستقطابهم إلى المؤسّسات الشّبابيّة وفرصة التّعارف والتّفاعل وإضفاء حركيّة على الشّاطئ، و المساهمة في التّعريف بالمواهب الشّبابية وتشجيعها.