وزارة الفلاحة توفر 490 ألف قنطار من البذور الممتازة استعدادا لموسم البذر 2020/2019

Vendredi 02 Août 2019



وات

- أكدت وزارة الفلاحة، انها وفرت في اطار الاستعداد لموسم البذر 2019 - 2020، ما قدره 490 ألف قنطار من البذور الممتازة، منها 390 ألف قنطار مدعمة، أي بزيادة بنحو 20 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط.وأفادت الوزارة، في بلاغ، عقب جلسة التامت الخميس، انه تم توزيع ما يقارب 10 آلاف قنطار من البذور الممتازة المحلية على صغار الفلاحين بصفة مجانية في الآجال.وأقرت، خلال الجلسة ذاتها، إحداث شركة تعاونية مركزية مختصة في النقل الفلاحي بمشاركة جميع الأطراف المتدخلة في القطاع، وذلك تفاديا لمشاكل نقل الحبوب.ولفتت الى ضرورة اصلاح الشبكة الحديدية الرابطة بين مراكز التجميع لتفادي بعض الاخلالات المرصودة على مستوى نقل الحبوب.وقررت، بصفة استثنائية، تعويض وجبر أضرار الفلاحين الناجمة عن الأمطار الأخيرة والتي أدت الى تفرقع وإنبات الحبوب والاخلال بالقيمة النوعية للمنتوج.ودعت وزارة الفلاحة الشركات التعاونية لإعداد ملف فني لتأهيل مراكزها الناشطة في التجميع والبذور بهدف حسن تجهيزها للموسم القادم وتلافي الاشكاليات السابقة.وأبرزت مواصلة العمل بالاتفاقية الخاصة بتوفير القروض الموسمية من بذور ممتازة ومستلزمات الانتاج لفائدة الفلاحين في الآجال المستحسنة، والتي تم ابرامها بين الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للزراعات الكبرى والشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للقمح مع البنك التونسي للتضامن.وأفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، وفق البلاغ ذاته، أن انتاج القمح بلغ 24 مليون قنطار، في الموسم الحالي، مشيرا الى أنّه تم تجميع نحو 6ر12 مليون قنطارا في غرة أوت 2019. مؤكدا تواصل عمليات اجلاء الصابة بنسق حثيث.يذكر أن جلسة العمل، المخصصة لتجسيم توصيات لجنة متابعة سير موسم الحصاد وتجميع الحبوب وخزنها، قد جمعت كل من الرئيس المدير العام لديوان الحبوب والمدير العام للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية ومدير عام الانتاج الفلاحي والمديرين العامين للأربع شركات التعاونية.