الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تحذّر من انتشار برمجية خبيثة تستهدف أنظمة الأندرويد

Jeudi 01 Août 2019



وات

- حذّرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، الخميس، من انتشار برمجية خبيثة تستهدف أنظمة الأندرويد تحت إسم "فايل كودر".وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذه البرمجية الخبيثة تقوم، في مرحلة أولى، ببعث ارساليات قصيرة تحتوي على روابط مشبوهة يتمّ إرسالها إلى قائمة الأصدقاء المسجلين بالجهاز المستعمل، لتدخل للأجهزة التي يتم فيها فتح هذه الروابط.وتشفّر البرمجية الخبيثة، في مرحلة ثانية، جميع المعطيات الخاصّة والملفات الموجودة بالأجهزة الذكية ومن ثم يطلب القرصان فدية من الضحية تتمثّل عادة في مبالغ مالية كبيرة بالعملة الافتراضية لتمكينه من استرجاع المعطيات.وأكدت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية ضرورة حذف الارساليات القصيرة المشبوهة على الفور والتأكّد من صحّة المصدر.وحثت على تحيين نظام الاندرويد بصفة آلية ومنتظمة وعدم تحميل برمجيات من مصادر غير موثوقة.وشدّدت الوكالة على ضرورة القيام بمسح، باستعمال مضادّ للفيروسات محيّن، لدى تحميل أي برنامج على الجهاز قصد تفادي تثبيت برمجيات خبيثة.وذكّرت الوكالة بأهمية تخزين وحفظ المعطيات المعطيات الخاصّة والملفات على أقراص خارجية.وأشارت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية الى امكانية التثبت ومزيد الاستفسار عبر موقع الواب www.ansi.tn