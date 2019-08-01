اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف ينطلقان قريبا في التفاوض حول مراجعة قيمة الدرجة لجداول الأجور ( البوغديري)

Jeudi 01 Août 2019
وات - تنطلق قريبا جولة جديدة من المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لمراجعة قيمة الدرجة في جداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد بالمنظمة الشغيلة محمد علي البوغديري.
وذكر البوغديري في تصريح ل-(وات) اليوم الخميس، أن انطلاق هذه المفاوضات يندرج في اطار تطبيق اتفاق 19 سبتمبر 2018 بين المنظمتين الذي أقر الترفيع بنسبة 5ر6 بالمائة في أجور العاملين في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2018 و2019، معلنا أن جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين ستبدأ لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي على مستوى قطاعي وذلك قبل نهاية شهر مارس 2020.
واشار من جهة اخرى ان المكتب التنفيذي بالاتحاد العام التونسي للشغل قد خصص اجتماعا، عقده صباح اليوم بالعاصمة، لمناقشة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، وذلك بحضور الأمين العام، نور الدين الطبوبي.
وبين ان أعضاء المكتب التنفيذي سيواصلون النظر في البرنامج لابداء في وقت لاحق ملاحظتهم حوله.
وأكد، أن الاتحاد لم يدخل بعد في أي من الاتصالات أو المشاورات مع أي من الأحزاب السياسية أو من الشخصيات المرشحة أو المحتمل ترشيحها للانتخابات المقبلة تزامنا مع طرح برنامجه.
وذكر البوغديري في تصريح ل-(وات) اليوم الخميس، أن انطلاق هذه المفاوضات يندرج في اطار تطبيق اتفاق 19 سبتمبر 2018 بين المنظمتين الذي أقر الترفيع بنسبة 5ر6 بالمائة في أجور العاملين في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2018 و2019، معلنا أن جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين ستبدأ لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي على مستوى قطاعي وذلك قبل نهاية شهر مارس 2020.
واشار من جهة اخرى ان المكتب التنفيذي بالاتحاد العام التونسي للشغل قد خصص اجتماعا، عقده صباح اليوم بالعاصمة، لمناقشة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، وذلك بحضور الأمين العام، نور الدين الطبوبي.
وبين ان أعضاء المكتب التنفيذي سيواصلون النظر في البرنامج لابداء في وقت لاحق ملاحظتهم حوله.
وأكد، أن الاتحاد لم يدخل بعد في أي من الاتصالات أو المشاورات مع أي من الأحزاب السياسية أو من الشخصيات المرشحة أو المحتمل ترشيحها للانتخابات المقبلة تزامنا مع طرح برنامجه.
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Par:dallalihtm (United States )
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