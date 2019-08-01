حملة ''سيب القائمة الرسمية'' تدعو محمد الناصر إلى نشر القـائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي

Jeudi 01 Août 2019
وات - دعت حملة "سيّب القائمة الرسميّة"، رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر، إلى تكريم شهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة، عبر نشر قائمتهم النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، "حتى لا يصف التاريخ التونسيين بالجحود والنكران"، على حد تعبيرها.
واعتبرت الحملة في بيان لها، أن "المكانة والصورة اللامعة التي أصبحت تتمتع بها تونس اليوم أمام أنظار العالم، إنما هي وليدة تضحيات أبناء هذا الوطن الذين قـدموا دماءهم فـداء لحرية وكرامة هذا الشعب، بعد أن عانى من ويلات القمع والاستبداد".
يذكر أن حملة "سيّب القائمة الرسميّة" كان أطلقها عدد من ممثلي شهداء وجرحى الثورة، للمطالبة بنشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، "تكريما لمن فك قيود القهر والإستبداد، وحفظا للذاكرة الوطنية".
وكانت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة برئاسة توفيق بودربالة، أنهت إعداد القائمة وسلّمتها في شهر أفريل من سنة 2018 إلى الرئاسات الثلاث، وراسلت المطبعة الرسمية ورئاسة الحكومة نهاية شهر أوت 2018، بهدف نشر القائمة الرسميّة لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي.
يذكر أن الفصل 6 من الأمر عـدد 1515 المؤرخ في 14 ماي 2013 والمتعلـق بضبط طرق سير أعمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها، ينصّ على أنه تتولّى اللجنة نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقعها الإلكتروني وضمن تقريرها النهائي، الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان.
واعتبرت الحملة في بيان لها، أن "المكانة والصورة اللامعة التي أصبحت تتمتع بها تونس اليوم أمام أنظار العالم، إنما هي وليدة تضحيات أبناء هذا الوطن الذين قـدموا دماءهم فـداء لحرية وكرامة هذا الشعب، بعد أن عانى من ويلات القمع والاستبداد".
يذكر أن حملة "سيّب القائمة الرسميّة" كان أطلقها عدد من ممثلي شهداء وجرحى الثورة، للمطالبة بنشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، "تكريما لمن فك قيود القهر والإستبداد، وحفظا للذاكرة الوطنية".
وكانت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة برئاسة توفيق بودربالة، أنهت إعداد القائمة وسلّمتها في شهر أفريل من سنة 2018 إلى الرئاسات الثلاث، وراسلت المطبعة الرسمية ورئاسة الحكومة نهاية شهر أوت 2018، بهدف نشر القائمة الرسميّة لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي.
يذكر أن الفصل 6 من الأمر عـدد 1515 المؤرخ في 14 ماي 2013 والمتعلـق بضبط طرق سير أعمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها، ينصّ على أنه تتولّى اللجنة نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقعها الإلكتروني وضمن تقريرها النهائي، الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان.
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Par:bensa94 (France )
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