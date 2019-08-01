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الكاف: ارتفاع الاستهلاك واضطرابات في شبكة التوزيع وراء انقطاع الماء بمدينة الكاف وضواحيها

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
وات - أكّد رئيس اقليم الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) بالكاف محمد المبروكي اليوم في تصريح لمراسل (وات) أن ارتفاع الاستهلاك والاضطرابات التي جدت على شبكة التوزيع بسبب انقطاع التيار الكهربائي وبعض التكسيرات لقنوات توزيع المياه تقف وراء انقطاع الماء الصالح للشرب ببعض أحياء مدينة الكاف وضواحيها.

وأضاف المبروكي إنه يجري حاليا تحديد بعض الأعطاب بالشبكة واصلاحها مشيرا إلى أن التزويد بالماء سيعود تدريجيا الى كامل انحاء المدينة وضواحيها وخاصة ضاحية سيدي بومفتاح بداية من اليوم على حدّ قوله.


وأوضح في سياق متّصل أن استهلاك الماء الصالح للشرب ارتفع بنسبة تفوق 40 بالمائة مقارنة مع معدلات الاستهلاك في هذه الفترة وهو ما تسبّب في إحداث ضغط على شبكة التوزيع ونقص في التزود في بعض الاحيان، معبّرا عن أمله في أن يقع تجاوز كل الصعوبات خلال الايام القادمة.

  
  
     
  
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