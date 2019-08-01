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إنطلاق المهرحان الصيفي القرى الجبلية بالسند ومهرجان الفسفاط بالرديف

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
وات - تنطلق اليوم الخميس بكل من السند والرديف من ولاية قفصة فعاليات مهرجاني "القرى الجبلية" و"الفسفاط" وهما تظاهرتان صيفيتان تأجل افتتاحهما الذي كان مقرّرا ليوم 25 جويلية الماضي بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وإعلان الحداد الوطني.
ففي الرديف اختارت هيئة مهرجان المناجم في دورته الثلاثين ان يكون الافتتاح بسهرة " المسرح والضحك مع ميغالو " بمسرح الهواء الطلق بالمدينة.
وتتضمّن هذه الدّورة التي ستتواصل إلى غاية يوم 14 أوت الجاري، تسع عروض فنّية منها عرض خاص بالاطفال يحتوي فقرات تنشيطية وعرض مسرحي للاطفال تحت عنوان " الدّيك والخفّاش " .


وتشمل قائمة العروض سهرات مع موسيقى الراب سيؤثثها كافون واخرى للفنون الشعبية مع المطربة زينة القصرينية، بالاضافة إلى عرض موسيقي مع المطرب اللبناني روني فتّوش.
وسيكون لعشّاق الانشاد الصوفي نصيب في هذا المهرجان من خلال عرضين فرجويين مستوحىين من التراث الصوفي وهما عرض " ننده الاسياد" للفنّان محمد البسكري وإخراج المسرحي رضا عزيز وعرض "الزردة" لكمال الكريمي.

من جهة أخرى، يفتتح مساء اليوم الخميس المهرجان الصيفي "القرى الجبلية" بالسند في دورته العشرين بعرض فنّي تراثي تحت عنوان " الدغباجي" على أن تكون سهرة الاختتام يوم 10 أوت الجاري مع الشاب ماستر سينا MASTER SINA.

وستقام كلّ عروض هذه التظاهرة الصيفية بمسرح الهواء الطلق الذي سيحتضن خلال فترة المهرجان عدّة عروض من أبرزها سهرات موسيقية من تأثيث الفنانتين نبيهة كراولي وألفة بن رمضان وعرضا لمشهدية " التخميرة " وعرضين مسرحيين لمسرحيتي " المنسي " و" الكراسي " بالاضافة إلى برمجة عرضين تنشيطين خاصّين بالاطفال .

  
  
     
  
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