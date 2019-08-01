سليانة: بلدية بوعرادة الأولى جهويا و الثانية وطنيا بمعدل 97/100 في تقييم أداء البلديات لسنة 2018

Jeudi 01 Août 2019
وات - احتلت بلدية بوعرادة المرتبة الأولى جهويا واقليميا والثانية وطنيا في تقييم أداء البلديات لسنة 2018 بمعدل 97/100 بعد بلدية المحرس في ولاية صفاقس بفارق نقطة وحيدة وفق تقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية التابعة لرئاسة الحكومة حسب ما صرح به ظهر اليوم الخميس رئيس بلدية بوعرادة منجى المتجول لمراسلة (وات) بالجهة.
وأكّد ذات المصدر في سياق متّصل أن الهدف الأساسي للمجلس البلدي منذ تنصيبه هو أن تكون بلدية بوعرادة ضمن 5 الأوائل وطنيا في تقييم أداء البلديات .
وأشار المتجول إلى أن البلدية حققت نسبة 100 بالمائة في إنجاز المشاريع و141 بالمائة في الاستخلاص و50 بالمائة في رفع الميزانية وذلك في ظرف نصف عام بعد تقييم أداء السنة الفارطة وجرد أغلب نقائص البلدية.
يذكر أنه في أواخر جوان الفارط تمّ اختيار بلدية بوعرادة كبلدية نموذجية من جملة 350 بلدية على المستوى الوطني لربط شراكة خصوصية مع الاتحاد الأوروبي بهدف تبادل التجارب والمعارف بين الاتحاد الأوروبي وأعضاء البلدية وتنمية قدراتهم خاصة في ضبط الميزانية.
وأكّد ذات المصدر في سياق متّصل أن الهدف الأساسي للمجلس البلدي منذ تنصيبه هو أن تكون بلدية بوعرادة ضمن 5 الأوائل وطنيا في تقييم أداء البلديات .
وأشار المتجول إلى أن البلدية حققت نسبة 100 بالمائة في إنجاز المشاريع و141 بالمائة في الاستخلاص و50 بالمائة في رفع الميزانية وذلك في ظرف نصف عام بعد تقييم أداء السنة الفارطة وجرد أغلب نقائص البلدية.
يذكر أنه في أواخر جوان الفارط تمّ اختيار بلدية بوعرادة كبلدية نموذجية من جملة 350 بلدية على المستوى الوطني لربط شراكة خصوصية مع الاتحاد الأوروبي بهدف تبادل التجارب والمعارف بين الاتحاد الأوروبي وأعضاء البلدية وتنمية قدراتهم خاصة في ضبط الميزانية.
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Par:bensa94 (France )
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