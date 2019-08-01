وزارة التعليم العالي تعلن عن فتح باب الترشح ل90منحة دراسية في الجامعات المغربية

Jeudi 01 Août 2019
وات - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن فتح باب الترشح ل90 منحة دراسية بالجامعات المغربية لفائدة الطلبة التونسيين وذلك بداية من اليوم والى غاية يوم 6 اوت الجاري. حسب بلاغ للوزارة نشرته على موقعها على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وبينت ان هذه المنح تندرج في إطار التبادل الطلابي التونسي المغربي بعنوان السنة الجامعية 2019-2020، مشيرة الى أن المجموعة الأولى من المنح ستسند الى حاملي الباكالوريا في اختصاصات العلوم التجريبية والرياضيات والاقتصاد والتصرف في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمعهد الوطني للتجارة والتسيير ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وكشفت، أن المجموعة الثانية تشمل شعبة الهندسة للحاصلين على الباكالوريا في اختصاصات التقنية والرياضيات والعلوم التجريبية، لافتة الى أنه سيتم اسناد هذه المنح الى الطلبة التونسيين ممن سيدرسون في كل من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط وبالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان والجديدة وأغادير ولمن تم قبولهم للدراسة في المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن في الدار البيضاء ومكناس.
ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في الانتفاع بقائمة هذه المنح المقدر مجموعها ب90 منحة ايداع مطالب في الغرض بمكتب الضبط المركزي بمقر بشارع أولاد حفوز بالعاصمة تونس، مؤكدة، أنه سيتم نشر قائمة المقبولين على موقعها الرسمي وذلك يوم الجمعة 16 أوت المقبل.
وبينت ان هذه المنح تندرج في إطار التبادل الطلابي التونسي المغربي بعنوان السنة الجامعية 2019-2020، مشيرة الى أن المجموعة الأولى من المنح ستسند الى حاملي الباكالوريا في اختصاصات العلوم التجريبية والرياضيات والاقتصاد والتصرف في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمعهد الوطني للتجارة والتسيير ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وكشفت، أن المجموعة الثانية تشمل شعبة الهندسة للحاصلين على الباكالوريا في اختصاصات التقنية والرياضيات والعلوم التجريبية، لافتة الى أنه سيتم اسناد هذه المنح الى الطلبة التونسيين ممن سيدرسون في كل من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط وبالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان والجديدة وأغادير ولمن تم قبولهم للدراسة في المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن في الدار البيضاء ومكناس.
ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في الانتفاع بقائمة هذه المنح المقدر مجموعها ب90 منحة ايداع مطالب في الغرض بمكتب الضبط المركزي بمقر بشارع أولاد حفوز بالعاصمة تونس، مؤكدة، أنه سيتم نشر قائمة المقبولين على موقعها الرسمي وذلك يوم الجمعة 16 أوت المقبل.
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Par:lechef ( )
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