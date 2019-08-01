يوسف الشاهد يجري حوارا تلفزيا مساء اليوم

Jeudi 01 Août 2019



وات

- يجري رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حوارا تلفزيا، مساء اليوم الخميس، إثر النشرة الرئيسة للأنباء على القناة الوطنية الأولى، وفق ما أفاد به (وات) مصدر إعلامي برئاسة الحكومة.وأضاف المصدر، أن الحوار التلفزي الذي ستبثه القناة الوطنية الأولى، سيكون بالاشتراك مع القناة الخاصة "حنبعل" وإذاعة "شمس أف أم".