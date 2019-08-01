وزير العدل يلتقي وفد عن جمعية القضاة التونسيين

Jeudi 01 Août 2019
باب نات - التقى وزير العدل محمد كريم الجموسي صباح اليوم وفد عن جمعية القضاة التونسيين، وقد مثّل اللّقاء مناسبة لتناول جملة من المسائل المهنية الخاصة بالسلطة القضائية وظروف العمل بالمحاكم.
ووفقبلاغ لوزارة العدل, أكّد الوزير حرصه على الإنصات إلى كل المتدخلين في الشأن القضائي والعدلي والعمل في إطار مقاربة تشاركية بين جميع مكونات العائلة القضائية والاستفادة من مختلف الآراء بما يخدم مصلحة الجميع ويحقق النجاعة المطلوبة في الخدمات القضائية المقدمة إلى المتقاضين.
ووفقبلاغ لوزارة العدل, أكّد الوزير حرصه على الإنصات إلى كل المتدخلين في الشأن القضائي والعدلي والعمل في إطار مقاربة تشاركية بين جميع مكونات العائلة القضائية والاستفادة من مختلف الآراء بما يخدم مصلحة الجميع ويحقق النجاعة المطلوبة في الخدمات القضائية المقدمة إلى المتقاضين.
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Par:dallalihtm (United States )
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