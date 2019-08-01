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الشركة الوطنية للسكك الحديدية : لا صحة لما تم تداوله بخصوص حصول حادث قطار على مستوى برج السدرية

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
وات - أفاد الناطق الرسمي باسم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حسان ميعادي ، في تصريح لمراسل (وات) ببن عروس اليوم الخميس أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض الصفحات والمواقع الالكترونية حول حصول حادث قطار على مستوى الخط الحديدي بمنطقة برج السدرية.

ونفى ميعادي ، نفيا قاطعا مايتم تدوله عن حادثة خروج قطار الضاحية الجنوبية المتجه نحو العاصمة عن السكة الحديدية صباح اليوم الخميس والذي تسبّب وفق ذات المواقع في حصول حالات من الهلع والذعر بين ركاب القطار و إغماء خاصة في صفوف النساء .


ويهيب ميعادي في هذا السياق بالمواقع الإعلامية بضرورة توخّي الدقة في تناول مثل هذه الأخبار وعلى ضرورة العودة الى المصادر الاصلية والمعنية للتثبت قبل نشر أي أخبار من شأنها ان تثير ردود أفعال غير متوقعة .

  
  
     
  
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