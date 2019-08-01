تعديل برنامج الدورة 48 لمهرجان المنستير الدولي

Jeudi 01 Août 2019
وات - تستأنف عروض الدورة 48 لمهرجان المنستير الدولي الليلة بمعلم الرباط الأثري بالمنستير مع الفنّان لطفي بوشناق وذلك بعد أن عدلت هيئة المهرجان جزئيا في البرنامج إثر وفاة الرئيس الراحل محمّد الباجي القايد السبسي وفق ما أفاد به (وات) يافت بن حميدة، مدير مهرجان المنستير الدولي.
ويواكب جمهور هذا المهرجان غدا 2 أوت عرضا مسرحيا مع لطفي العبدلي في حين تخصص سهرة 4 أوت الجاري للألعاب السحرية العالمية من فرنسا وإيطاليا.
وتقدم الفنّانة وجيهة الجندوبي يوم 5 أوت مسرحية "بيق بوسة" (قبلة كبيرة)، والفنّان حاتم عمور يوم 6 أوت عرضا موسيقيا والفنّانة "أليسا عرضا موسيقيا يوم الأربعاء 7 أوت 2019.
ويكون أحباء الفن الرابع مجددا في سهرة الخميس 8 أوت على موعد مع المسرح وعرض ميقالو.
وتعود الفنّانة لطيفة العرفاوي إلى مهرجان المنستير الدولي في سهرة 9 أوت الجاري والفنّان سفيان سفطة يوم الأربعاء 14 أوت الجاري، وكريم الغربي وبسام الحمراوي مع العرض المسرحي "دوبل فاس" يوم 15 أوت.
وتتواصل عروض الدورة 48 لمهرجان المنستير الدولي مع السينما يوم الجمعة 16 أوت الجاري بشريط "في عيني" للمخرج نجيب بلقاضي وفلم "دشرة" للمخرج عبد الحميد بوشناق، ومع المسرح في سهرة السبت 17 أوت مع الفنّانة جميلة الشيحي في "ولد شكون" للمخرج غازي الزغباني، وموسيقي الراب مع سنفرا يوم الأحد 18 أوت الجاري.
ويختتم عرض "التخميرة" للفنّان مراد باشا يوم 20 أوت 2019 فعاليات مهرجان المنستير الدولي.
يشار إلى أن جميع العروض تقدم في معلم الرباط الأثري بالمنستير باستثناء عرض أليسا والذي سيكون في المركب الأولمبي مصطفي بن جنات بالمنستير.
ويواكب جمهور هذا المهرجان غدا 2 أوت عرضا مسرحيا مع لطفي العبدلي في حين تخصص سهرة 4 أوت الجاري للألعاب السحرية العالمية من فرنسا وإيطاليا.
وتقدم الفنّانة وجيهة الجندوبي يوم 5 أوت مسرحية "بيق بوسة" (قبلة كبيرة)، والفنّان حاتم عمور يوم 6 أوت عرضا موسيقيا والفنّانة "أليسا عرضا موسيقيا يوم الأربعاء 7 أوت 2019.
ويكون أحباء الفن الرابع مجددا في سهرة الخميس 8 أوت على موعد مع المسرح وعرض ميقالو.
وتعود الفنّانة لطيفة العرفاوي إلى مهرجان المنستير الدولي في سهرة 9 أوت الجاري والفنّان سفيان سفطة يوم الأربعاء 14 أوت الجاري، وكريم الغربي وبسام الحمراوي مع العرض المسرحي "دوبل فاس" يوم 15 أوت.
وتتواصل عروض الدورة 48 لمهرجان المنستير الدولي مع السينما يوم الجمعة 16 أوت الجاري بشريط "في عيني" للمخرج نجيب بلقاضي وفلم "دشرة" للمخرج عبد الحميد بوشناق، ومع المسرح في سهرة السبت 17 أوت مع الفنّانة جميلة الشيحي في "ولد شكون" للمخرج غازي الزغباني، وموسيقي الراب مع سنفرا يوم الأحد 18 أوت الجاري.
ويختتم عرض "التخميرة" للفنّان مراد باشا يوم 20 أوت 2019 فعاليات مهرجان المنستير الدولي.
يشار إلى أن جميع العروض تقدم في معلم الرباط الأثري بالمنستير باستثناء عرض أليسا والذي سيكون في المركب الأولمبي مصطفي بن جنات بالمنستير.
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Par:karimyousef (France )
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