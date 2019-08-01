وزارة الصحة: أكثر من 14 ألف تجاوز لشروط حفظ الصحة واتلاف 197 طنا من المنتجات الغذائية الفاسدة

Jeudi 01 Août 2019



وات

- بلغ عدد التجاوزات المنتهكة لشروط السلامة الصحية للأغذية، والتي تمّ رصدها من قبل أعوان المراقبة الصحية بوزارة الصحة، خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، أكثر من 14 ألف تجاوز، انجر عنها حجز وإتلاف 197 طنا من المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك.وقامت مصالح الرقابة الصحية بالوزارة خلال تلك الفترة إنجاز 165.687 زيارة تفقدية للمؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية تمّ على إثرها تسجيل 14359 وضعية مخلّة بالشروط الصحية، وفق بيان صادر، اليوم، عن وزارة الصحة.واقترحت الوزارة غلق 472 محلا لا يحترم شروط حفظ الصحة وإخضاع 14 ألف عينة من المواد الغذائية للتحاليل المخبرية للتثبت من مدى صلوحيتها للاستهلاك وحجز وإتلاف 197 طنا من المنتوجات الغير صالحة للاستهلاك.من جهة أخرى، دعت الوزارة إلى ضرورة اقتناء الأغذية من مؤسّسات ومحلات معدة للغرض واحترام شروط حفظ صحة الأغذية على المستوى المنزلي وأثناء تنظيم حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات العائلية من خلال اقتناء مواد غذائية تتوفر فيها شروط السلامة الصحية للأغذية.ونصحت بضرورة توفير أجهزة التبريد الضرورية والماء الصالح للشراب ومواد التنظيف والتطهير وحفظ المواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة وعدم تركها لوقت طويل خارج أجهزة التبريد واحترام شروط حفظ الصحة الشخصية وخاصة الحرص على غسل الأيدي واعتماد السلوكيات السليمة من طرف متداولي المواد الغذائية.