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نحو الترفيع في الميزانية المخصصة لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن سنة 2020 (نزيهة العبيدي)

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
وات - قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي "إن الحكومة ووزارة المالية تجاوبتا بشكل "إيجابي" مع مطالب الوزارة بالترفيع في قيمة الميزانية المخصصة لها خلال العام القادم 2020 والترفيع في قيمة الاعتمادات المخصصة للتنمية".

وكشفت في حوار خاص مع (وات) أن وزارتها طالبت بالترفيع في أكلة الأطفال فاقدي السند في المراكز المندمجة ومركبات الطفولة، بالإضافة إلى الزيادة في منحة للعائلات البديلة المقدر عددها بأكثر من 100عائلة تسهر على تربية الأطفال فاقدي السند.


وقالت "إن الوزارة طالبت أيضا بالترفيع في قيمة المنح المخصصة للأنشطة والأدوات والمنح التي تخصصها الدولة لتسجيل أبناء العائلات المعوزة في الروضات، والمنح الموجهة لدعم المرأة الريفية، إلى جانب فتح باب الانتدابات في مجال رعاية الطفولة وغيرها".
وأقرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بضعف الميزانية المخصصة للوزارة في إطار ميزانية 2019 على الرغم من تطورها مقارنة بميزانية سنوات 2016 و2017 و2018.
وتبلغ الميزانية المخصصة للوزارة في سنة 2019 نحو 168 مليون دينار يوجه منها 107 مليون دينار لصرف الأجور فيما تخصص 30 مليون دينار فقط للتنمية، علما وأن الميزانية العامة للدولة التونسية خلال سنة 2019 بلغت نحو 40.6 مليار دينار.

  
  
     
  
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