الرابطة 1- الترجي الرياضي يستهل حملة الدفاع عن لقبه في تطاوين ودربي العاصمة في الجولة التاسعة

Jeudi 01 Août 2019
وات - يستهل الترجي الرياضي التونسي حملة الدفاع عن لقبه بملاقاة اتحاد تطاوين خارج قواعده وذلك على ضوء روزنامة بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2019-2020 التي سحبت اليوم الخميس بمقر الادارة الوطنية للتحكيم بالعاصمة.
ويحل النجم الساحلي ثاني الموسم الماضي في الجولة الافتتاحية ضيفا على الوافد الجديد هلال الشابة فيما يتحول مستقبل سليمان الصاعد بدوره الى الرابطة الاولى الى القيروان لملاقاة الشبيبة المحلية.
وتضمنت الجولة الاولى لقاء اجوار بين فريقي النادي الافريقي والملعب التونسي اضافة الى مقابلات النادي البنزرتي - نادي حمام الانف والاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي ونجم المتلوي - اتحاد بنقردان.
وافضت الروزنامة الى اجراء القمة التقليدية بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي في الجولة السادسة فيما سيقام الكلاسيكو بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الجولة السابعة اما دربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي فسيكون في الجولة التاسعة.
وتشتمل الجولة العاشرة على قمة تقليدية بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي فيما يقام لقاء النادي الافريقي والنادي الصفاقسي في الجولة الثانية عشرة على ان تدور مباراة النجم الساحلي والنادي الافريقي في الجولة الثالثة عشرة.
ويذكر ان الجولة الاولى مقررة من 23 الى 25 اوت الجاري فيما حدد موعد الجولة الثالثة عشرة (الاخيرة من مرحلة الذهاب) في الفترة المتراوحة بين 27 و29 ديسمبر 2019.
وفي ما يلي برنامج الجولة الاولى:
النادي البنزرتي - نادي حمام الانف
النادي الافريقي - الملعب التونسي
هلال الشابة - النجم الساحلي
الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي
نجم المتلوي - اتحاد بنقردان
شبيبة القيروان - مستقبل سليمان
اتحاد تطاوين - الترجي الرياضي
ويحل النجم الساحلي ثاني الموسم الماضي في الجولة الافتتاحية ضيفا على الوافد الجديد هلال الشابة فيما يتحول مستقبل سليمان الصاعد بدوره الى الرابطة الاولى الى القيروان لملاقاة الشبيبة المحلية.
وتضمنت الجولة الاولى لقاء اجوار بين فريقي النادي الافريقي والملعب التونسي اضافة الى مقابلات النادي البنزرتي - نادي حمام الانف والاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي ونجم المتلوي - اتحاد بنقردان.
وافضت الروزنامة الى اجراء القمة التقليدية بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي في الجولة السادسة فيما سيقام الكلاسيكو بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الجولة السابعة اما دربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي فسيكون في الجولة التاسعة.
وتشتمل الجولة العاشرة على قمة تقليدية بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي فيما يقام لقاء النادي الافريقي والنادي الصفاقسي في الجولة الثانية عشرة على ان تدور مباراة النجم الساحلي والنادي الافريقي في الجولة الثالثة عشرة.
ويذكر ان الجولة الاولى مقررة من 23 الى 25 اوت الجاري فيما حدد موعد الجولة الثالثة عشرة (الاخيرة من مرحلة الذهاب) في الفترة المتراوحة بين 27 و29 ديسمبر 2019.
وفي ما يلي برنامج الجولة الاولى:
النادي البنزرتي - نادي حمام الانف
النادي الافريقي - الملعب التونسي
هلال الشابة - النجم الساحلي
الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي
نجم المتلوي - اتحاد بنقردان
شبيبة القيروان - مستقبل سليمان
اتحاد تطاوين - الترجي الرياضي
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Par:amriali (Tunisia )
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