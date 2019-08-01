نزيهة العبيدي: رفع 40 ألف قضية عنف خلال سنة 2019 بموجب قانون القضاء على العنف ضد المرأة

Jeudi 01 Août 2019
وات - سجلت وزارة العدل نحو 40 ألف شكوى تقدمت بها نساء تعرضن للعنف خلال سنة 2019 وذلك بموجب القانون عدد 58 المتلعق بمناهضة العنف ضد المرأة، وفق ما أفادت به وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي.
وقالت وزيرة المرأة في حوار خاص لـ(وات) إنه تمّ تسجيل 40 ألف شكوى قضائية من قبل مصالح وزارة العدل "أغلبها تتعلق بقضايا عنف ضد المرأة داخل أسرتها".
وأشارت إلى أن عدد حالات العنف ضد المرأة أكبر بكثير مما وقع تسجيله وذلك بالنظر إلى عدم تقدم بعض النساء ضحايا العنف بشكايات ضد المعتدين عليهن أو بسبب رفض تسجيل شكاياتهن من قبل بعض المصالح المعنية.
وأقرت وزيرة المرأة بوجود نقائص في تطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مشيرة إلى وجود عقلية رافضة في بعض الإدارات لتسجيل شكايات تتعلق بالعنف ضد المرأة بدعوى "الحفاظ على تماسك الأسرة". وقالت "هناك حالات تبلغ فيها المرأة عن العنف المسلط ضدها لكن بعض الأشخاص يرفضون تسجيل شكايتها أو يرفضون إعطاءها شهادة طبية في بعض المستشفيات بداعي الحفاظ على تماسك الأسرة".
ودخل القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان في 11 أوت 2017، وهو يتضمن العديد من الفصول الردعية للتصدي لكل أشكال العنف ضد المرأة والطفل.
وقالت وزيرة المرأة في حوار خاص لـ(وات) إنه تمّ تسجيل 40 ألف شكوى قضائية من قبل مصالح وزارة العدل "أغلبها تتعلق بقضايا عنف ضد المرأة داخل أسرتها".
وأشارت إلى أن عدد حالات العنف ضد المرأة أكبر بكثير مما وقع تسجيله وذلك بالنظر إلى عدم تقدم بعض النساء ضحايا العنف بشكايات ضد المعتدين عليهن أو بسبب رفض تسجيل شكاياتهن من قبل بعض المصالح المعنية.
وأقرت وزيرة المرأة بوجود نقائص في تطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مشيرة إلى وجود عقلية رافضة في بعض الإدارات لتسجيل شكايات تتعلق بالعنف ضد المرأة بدعوى "الحفاظ على تماسك الأسرة". وقالت "هناك حالات تبلغ فيها المرأة عن العنف المسلط ضدها لكن بعض الأشخاص يرفضون تسجيل شكايتها أو يرفضون إعطاءها شهادة طبية في بعض المستشفيات بداعي الحفاظ على تماسك الأسرة".
ودخل القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان في 11 أوت 2017، وهو يتضمن العديد من الفصول الردعية للتصدي لكل أشكال العنف ضد المرأة والطفل.
En continu
- Hier 22:07 الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ظريف
- Hier 20:46 الاسلام السياسي اصل الداء
- Hier 18:31 مناظرة رئاسية.. الممكن تونسي بامتياز..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:28
|16:15
|12:33
|05:25
|03:43
|
40°
|41°
|% 14
|:الرطــوبة
|تونــس
|28°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|41°-28
|45°-26
|36°-26
|37°-24
|39°-26
Follow @babnet_Tunisie
(129 975) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 81 996) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 71 246) كلات بعضها ..
( 64 756) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 63 862) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 54 619) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 53 727) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 49 594) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 47 377) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 47 095) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 46 499) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 466) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 253) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 44 876) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 326) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 42 424) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 41 940) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 41 898) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 40 876) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 39 518) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
Par:amriali (Tunisia )
Sur: فاطمة المسدّى تلمّح إلى امكانية وقوف النهضة وراء تسميم الرئيس السّبسي بسبب الجهاز السري