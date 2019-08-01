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الاستعدادات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها محور لقاء مورو ببافون

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
باب نات - استقبل عبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب بالنياية صباح اليوم الخميس 1 أوت 2019 بقصر باردو، نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأكد رئيس المجلس بالنياية حرص المؤسسة البرلمانية على مساندة جهود الهيئة العليا للانتخابات ودعم أعمالها بهدف انجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة احتراما لأحكام الدستور وحماية للمسار الديمقراطي.


وجدّد استعداد مجلس نواب الشعب للتفاعل الايجابي مع هيئة الانتخابات ودعم مساعيها لانجاح مختلف المراحل الانتخابية، مشيرا الى حرص المؤسسة البرلمانية على ضرورة احترام جميع الأطراف الآجال الدستورية والمواعيد الانتخابية.

وقدّم رئيس هيئة الانتخابات، رزنامة الانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها التي ستجري يوم 15 سبتمبر 2019 ومختلف استعدادات الهيئة لانجاحها في جميع الدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها.
كما استعرض الصعوبات والتحديات التي تعترض تنفيذ الرزنامة الانتخابية والتحضيرات اللوجستية والبشرية.

  
  
     
  
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