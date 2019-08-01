د نور الدين سالمي يفتتح وصلة بمشروع الطريق الحزامية x20 على مستوى مفترق المنيهلة

Jeudi 01 Août 2019



باب نات

- تولى صباح اليوم نور الدين سالمي وزير التجهيز والأسكان والتهيئة الترابية فتح وصلة مشروع الطريق الحزامية x20 على مستوى مفترق المنيهلة أمام مستعملي الطريق. مرفوقا بالرئيس المدير العام للشركة العامة للمعدات و المقاولات و الاشغال التي تنفذ المشروع .وستساهم هذه الوصلة وفق بلاغ لوزارة التجهيز في تسهيل حركة المرور بمفترق المنيهلة الذي كان يمثل نقطة سوداء و سيمكن المتوجهين نحوالطريق الشعاعية x 20من استغلال الوصلة في اتجاه مدينة المنيهلة و بنزرت .