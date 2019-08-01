Jeudi 01 Août 2019
باب نات - تم صباح اليوم الخميس 01 أوت 2019 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، إمضاء الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة و الإلكترونية و ذلك بعنوان سنتي 2018 و 2019.
و امضى هذا الاتفاق الذي أشرف عليه محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، كل من السادة نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والطيب الزهار رئيس جامعة مديري الصحف و محمد السعيدي الكاتب العام لنقابة الإعلام و بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل و عدد من أعضاء النقابة العامة للإعلام و عدد من إطارات وزارة الشؤون الاجتماعية.
و ينص هذا الاتفاق على الزيادة في أجور العاملين بهذا القطاع بنسبة 6.5 % و الزيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة و العامة (منحة الحضور و منحة التنقل و منحة التكلفة الخاصة) بنسبة 6.5 %.
و امضى هذا الاتفاق الذي أشرف عليه محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، كل من السادة نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والطيب الزهار رئيس جامعة مديري الصحف و محمد السعيدي الكاتب العام لنقابة الإعلام و بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل و عدد من أعضاء النقابة العامة للإعلام و عدد من إطارات وزارة الشؤون الاجتماعية.
و ينص هذا الاتفاق على الزيادة في أجور العاملين بهذا القطاع بنسبة 6.5 % و الزيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة و العامة (منحة الحضور و منحة التنقل و منحة التكلفة الخاصة) بنسبة 6.5 %.
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Par:amriali (Tunisia )
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