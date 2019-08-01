قصر قرطاج: تنظيم موكب تنصيب الرئيس المؤقت محمد الناصر

Jeudi 01 Août 2019



وات

- انتظم صباح اليوم الخميس بقصر قرطاج، موكب تنصيب رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر، الذي تولّى خلاله تحيّة العلم على أنغام النشيد الوطني، وتفقّد تشكيلات من الجيوش الثلاثة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.يذكر أن رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر، كان تولى مهامه في قصر قرطاج يوم 29 جويلية الجاري، بعد أن أدى اليمين الدستورية بمجلس نواب الشعب يوم 25 من نفس الشهر، وذلك إلى حين إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما، وفق ما تنص عليه الفصول 84 و85 و86 من الدستور التونسي.وتولى الناصر هذه المهمة، بعد أن غيب الموت الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 25 جويلية 2019 الذي يتزامن مع الذكرى 62 لعيد الجمهورية، وتمت مواراة جثمانه الثرى يوم 27 جويلية في جنازة وطنية مهيبة، حضرها قادة وشخصيات ووفود ممثلة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، الى جانب شخصيات وطنية وحشود غفيرة من التونسيين والتونسيات من مختلف الأجيال.