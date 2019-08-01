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القيروان: القبض على عنصر تكفيري صادر في شأنه حكم بالسجن لمدة 36 سنة

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
باب نات - تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بحفوز بمشاركة دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بعين جلولة من ولاية القيروان، إثر نصب كمين محكم من إلقاء القبض على عنصر تكفيري قاطن بمعتمدية الحمامات من ولاية نابل ومفتش عنه لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعوينة ولفائدة المحكمة الإبتدائية تونس 01 من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" وصادر في شانه حكم بالسجن لمدة 36 سنة، تمّ إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.


  
  
     
  
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